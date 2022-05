Impresionante cambio de Francisca de Despierta América para su boda: dieta, ejercicio y 50 libras menos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Impresionante cambio de Francisca Méndez-Zampogna, presentadora de ‘Despierta América’ para su boda, que será este viernes 6 de mayo en La Romana, República Dominicana, a base de la dieta de Yes You Can! entrenamiento y tramientos estéticos bajó 50 libras.

La querida dominicana había subido 80 libras en el embarazo de Gennaro, y había quedado con mucho sobrepeso. De hecho, al inicio de este proceso que lleva 9 meses, se tomó una foto mostrando cómo estaba, compartiendo su momento entre la felicidad de haber cumplido el sueño de ser mamá y la tristeza de no saber si iba a poder llegar a su peso ideal según lo que ella sentía.

Fue en ese momento en donde Francisca confesó que decidió que era momento de buscar si no su versión anterior, por lo menos la más cercana a la que quería ser. Llamó a sus dos grandes aliados y amigo.

El pilar más importante, Alejandro Chabán, fundador y CEO de Yes You Can!… ¿Por qué a él? Porque fue justamente de su mano y de su famoso plan del semáforo basado en los latinos, que logró llegar a su peso ideal cuando estaba dentro de la mansión de ‘Nuestra Belleza Latina’ y soñaba con ganar y convertirse en lo que es hoy. En aquel momento lo consiguió, ¿por qué no ahora?

Francisca Lachapel tuvo de aliado a Yes You Can! cuando concursaba en ‘Nuestra Belleza Latina’. Foto: Francisca Méndez-Zampogna

“Antes de empezar a trabajar en televisión, solía ver los segmentos de salud de Alejandro en Univisión. Cuando concurse en ‘Nuestra Belleza Latina’ bajé de peso, y me puse en forma con la Guía de Nutrición de Yes You Can! y su Dieta de Semáforo. Amo el sabor de los shakes, no tienen azúcar añadida más son gluten free. Los suplementos son naturales y hechos a bases de hierbas y frutas. Ahorita estoy enamorada de las barras de proteína, son como un postre saludable”, explica la propia Francisca.

Y precisamente lo que en ese momento la ayudó a ser la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’, ahora la acompaña en esta nueva meta a cumplir otro gran sueño: su boda.

Fue así que primero con un detox y después con el tratamiento como ella misma lo dijo basado en un kit de transformación.

Así comenzó el proceso para bajar 50 libras después del nacimiento de Gennaro y así está hoy. Foto: Francisca Méndez-Zampogna

Yes You Can! fue iniciado por Chaban, quien cómo él mismo ha contado, a los 15 años pesaba 314 libras. De la obesidad, pasó a la bulimia, y luego a la anorexia. Después de años de trabajo duro, dedicación y amplia investigación de diferentes métodos de pérdida de peso, fue capaz de adoptar mejores hábitos y alcanzar un estilo de vida más saludable que le ayudó a perder 160 libras. Transformó su dolor en fuerza, se convirtió en nutricionista certificado, y desarrolló el programa de estilo de vida saludable con sabor latino Yes You Can! para ayudar a otros como él.

El otro pilar para lograr bajar estas 50 libras fue el entrenamiento físico que acompañó al plan nutricional. Ese estuvo a cargo del entrenador de las celebridades, a quien vimos participar en ‘Así Se Baila’, Yas Rodríguez.

“Gracias por estar conmigo desde el primer día, por motivarme, por venir a entrenar conmigo tarde en las noches, por tu control y por tu fe en mí“, dice ella por esta parte importante de tener quien la motivó en parte de este proceso.

Con el plan de nutrición, el ejercicio, Francisca sumó algo más en este proceso: los tratamientos estéticos sin llegar a ninguna cirugía, sino para drenar, bajar grasa y tensar. Fue así como se puso en manos de Dermaclinic Miami, donde le hicieron tratamientos con sus máquinas de última generación Vennus Legacy y carboxy terapia.

Lo cierto es que, aunque ella insiste en que aún le falta para el peso que ella quiere, con 50 libras menos Francisca está lista para cumplir el sueño de su boda de cuento de hadas junto al amor de su vida, su esposo y padre de su hijo Gennaro, Francesco Zampogna.

