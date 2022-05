Kylie Jenner opacó a todas sus hermanas en la MET Gala 2022: ni Kim Kardashian pudo con ella

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La MET Gala le pidió a sus invitades que para el evento de este 2022 se inspirasen en el “Gilded Glamour“. Los organizadores del “evento de disfraces más glamuroso del mundo” no pedía ni más ni menos que vestidos y trajes que hicieran una representación del periodo de la industrialización en Estados Unidos. Lo que se traduce a como bien aclara Jomari Goyso, vestirse como se solía hacer en la: “Era de finales del siglo 19 en Nueva York. Una época de estilos con corsé, gazas y guantes largos: símbolo de clase social alta”.

Dicho lo anterior, si hacemos caso de las indicaciones Kim Kardashian queda fuera de juego. Parece que quiso llegar de último para generar impacto y aunque logró ser noticia por llevar el icónico vestido de lentejuelas que Marilyn Monroe llevaba puesto, cuando le cantó el cumpleaños feliz al presidente John F. Kennedy en 1962, ella no fue la mejor de la noche. Kim este año está en la lista de las peores vestidas de la MET.

Admitimos sí, que en efecto el vestido que usó Kim encierra mucha historia, pero también es cierto que éste no era el adecuado para la MET Gala 2022. Kim Kardashian sencillamente este año no le atinó. Y además, para colmo de ella, muchos hasta se han reído de su paso por la “red carpet”, no sólo por sus zapatos con estilo de stripper, sino además porque a penas y podía caminar con este diseño, ni se diga subir gradas. Probablmente Kanye West esté dándole gracias a Dios de no haber estado en los zapatos de Pete Davidson.

Pero ojo, que al igual que Kim, muchas de sus hermanas también anduvieron pérdidas en el concepto del “Gilded Glamour“. Y aunque cueste decirlo o incluso aceptarlo, Kendall Jenner, Khloé Kardashian y Kourtney fueron de lo peorcito de la noche, junto a Kim. View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)

La única que salvó la cara por parte del clan Kardashian-Jenner fue Kylie, quien según Jomari Goyso: “Fue una de las mejores de la noche, mostrando el futuro de los vestidos que empezaron hace cien años”. Nuevamente Kylie vuelve a ponerse por delante de sus hermanas y demuestra que incluso en la moda ella puede sobresalir por encima del fiero colmillo de las otras. View this post on Instagram A post shared by #STYLEATITSPEAK ✨ (@styleatitspeak)

Aquí te dejamos además el análisis de esta alfombra roja en la voz de Jomari Goyso, el famoso crítico de modas de Univision: View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

En conclusión se puede decir que sí, Kylie Jenner tiene muchas razones para ver a sus hermanas desde arribita y con soberbia. Sobre todo porque ella fue la única de la familia que llegó bien vestida a la MET Gala 2022. El resto del clan no entendió, para nada, el concepto de vestuario que fue requerido. Ni lo entendieron ellas ni Eiza González, ni Emma Stone y Hailey Bieber. View this post on Instagram A post shared by @eizagonzalez View this post on Instagram A post shared by El Diario de Coahuila (@diariodecoahuila) View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)

