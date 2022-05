Rindió homenaje: Así fue el momento cuando Eva Longoria encendió las redes sociales tras recordar a Selena Quintanilla

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz Eva Longoria encendió las redes sociales luego de haberle hecho un conmovedor homenaje a la cantante Selena Quintanilla durante su paso por Oaxaca, México. Pese a que ya han pasado 27 años del asesinato de la Reina del Tex-Mex, dejó un legado que hasta la actualidad se mantiene presente no solo en quienes tuvieron la oportunidad de conocerla, también en los más jóvenes, pues su música se han convertido en clásicos.

“You can take the girls out of Texas…but can’t take Texas out of the girls”, fueron las palabras que acompañaron el video donde sale rindiéndole tributo a Selena, quien fue reconocida en su carrera musical con ese nombre.

En el audiovisual se puede apreciar que sale con otra mujer mientras van bailando la canción llamada ‘Como la flor’. La empresaria sale con una camisa manga larga blanca, un pantalón del mismo color al igual que los zapatos, mientras que su cabello lucía completamente recogido por un moño que llevaba puesto.

Como era de esperarse, los seguidores de la mencionada red social Instagram mostraron su conmoción al ver bailar a Longoria al ritmo de la tan amada cantante. “El objetivo no es durar para siempre, es crear algo que lo haga”, Selena Quintanilla. “Una inspiración para las latinas en todas partes”, fue otro de los comentarios que dejó una usuaria en la publicación.

Además, muchos usuarios también vieron la oportunidad de dar algunas recomendaciones que pueden ser tomadas en cuenta para aquellos que vayan de visita a Oaxaca.

La también modelo estadounidense se ha mantenido vigente en el mencionado país, debido a que ha sido partícipe de los movimientos de activistas que han trabajado por mejorar la clase obrera. Por ello, ha visto la oportunidad de ver el cine como un canal para mostrar las protestas sociales y así también dejar muestras de las cosas maravillosas que se pueden ver en México. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

En cuanto a la ciudad que tuvo la oportunidad de visitar Longoria, este viene siendo un lugar que está bastante representado por murales que dejan reflejados la historia regional. Al parecer parte de sus riquezas culturas y su comida fue lo que pudo haber llamado la atención de ella, y es que en una oportunidad aprovechó para grabar uno de sus programas sobre la comida de allá.

