Luto en la NBA: Exjugador Adreian Payne murió en un tiroteo a los 31 años

Este lunes el mundo del deporte y más específicamente de la NBA, despertó con la lamentable noticia del fallecimiento de Adreian Payne exjugador de los Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Orlando Magic, entre otros, quien perdió la vida en un tiroteo registrado en Orlando, Florida.

El departamento del sheriff de Orlando confirmó la muerte de Adreian Payne a sus 31 años, quien recibió un impacto de bala alrededor de la 1 de la madrugada y fue trasladado al hospital más cercano, aunque ya era demasiado tarde y los médicos no pudieron salvarlo.

Details from the Orange County Sheriff’s office in Orlando, Florida. Former MSU star Adreian Payne was shot early Sunday morning and pronounced dead at a local hospital. pic.twitter.com/HM3mO4Psc0 — Chris Solari (@chrissolari) May 9, 2022

Asimismo, las autoridades informaron que el hombre que realizó el disparo fue capturado y de inmediato fue acusado de homicidio. Sin embargo, no dieron mayores detalles de si se trataba de un asunto personal.

Tras revelarse la noticia del exjugador de la NBA, algunos de los equipos donde militó tanto en los Estados Unidos como en el exterior, se pronunciaron al respecto lamentando lo ocurrido y enviado sus condolencias a los familiares.

“Los Orlando Magic están tristes por recibir la noticia del trágico fallecimiento de Adreian Payne”, escribió el equipo de Florida que contó con los servicios de Adreian Payne en la temporada 2017/2018. The @OrlandoMagic are saddened to learn of the tragic death of Adreian Payne.



Adreian was a two-way player that appeared in five games with Orlando during the 2017-18 season, and also spent time with the Lakeland Magic of the NBA G League.



(1/2)— Orlando Magic PR (@Magic_PR) May 9, 2022

A su vez, el Panathinaikos de Grecia, club donde jugó el estadounidense, también se pronunció al respecto. “Estamos sacudidos por la noticia del fallecimiento de nuestro exjugador. Nuestro sincero pésame a la familia de Adreian Payne”, escribió el equipo griego. Η οικογένεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη της για τον αδόκητο χαμό του πρώην αθλητή μας, Άντριαν Πέιν. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. #RIP #AdreianPayne 🕊#paobc #panathinaikosbcopap pic.twitter.com/uuj2TUSqLI— Panathinaikos BC (@paobcgr) May 9, 2022

Por otra parte, Draymond Green, jugador de los Golden State Warrior y quien fue compañero de Payne en los Michigan State Spartans, manifestó su dolor por esta lamentable hecho. 💔💔💔💔— Draymond Green (@Money23Green) May 9, 2022

