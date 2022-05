“Recogía condones”, dice Julián Gil al recordar que trabajaba en “casa de citas”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Antes de ser famoso, el actor argentino Julián Gil realizó diversos trabajos que nada tenían que ver con el mundo del espectáculo, hizo de todo, mesero, bartender, lava autos y hasta trabajó en una “casa de citas”, donde asegura que “recogía condones”.



Fue durante una entrevista con el conductor mexicano Yordi Rosado para su canal de YouTube, que Julián Gil de 51 años, se sinceró y habló de los primeros trabajos que tuvo que realizar en su adolescencia y juventud, antes de llegar a ser famoso.

Gil, quien recientemente anunció que padece cáncer de piel, recordó que se mudó a Puerto Rico, junto a su familia, cuando apenas tenía 9 años, en busca de nuevas oportunidades para salir adelante.

Llegó a Puerto Rico a los 9 años

Y es que reveló que su familia era muy humilde y él a pesar de ser menor de edad, tenía que trabajar para poder solventar los gastos de la casa.

Indicó que hizo de todo, lavó pisos, aparcó autos, fue bartender, mesero, etc., la cuestión era ganar dinero para poder ayudar a su familia con los gastos de la casa.

“Llegar a Puerto Rico fue duro porque llegamos con una mano adelante y una atrás, éramos ilegales, claro no tuvimos que cruzar frontera porque es una isla, llegamos con una visa de turista”, comentó Julián Gil a Yordi Rosado.

Trabajó en una casa de citas

Uno de los trabajos que más llamó la atención fue como empleado de limpieza en una “casa de citas”, cuando apenas tenía 15 años.

“Trabajaba en un prostíbulo, tenía como tres trabajos (…) Yo era un niño, cuando cerraban el prostíbulo, que era a las siete de la mañana, llegaba yo a limpiar las habitaciones”, recordó Julián Gil, protagonista de “Por Amar sin Ley”.

“Recogía condones”, dijo Julián Gil

“En 4 y 5 horas yo limpiaba eso, las sábanas, las camas, los baños, recogía condones”, reveló el galán de 5 años.

“O sea, todo lo que te encuentras en una casa de citas, pero jovencito, con 15 años, imagínate”, precisó el galán argentino.

Pero ese trabajo terminó cuando su mamá se enteró y le pidió que lo dejara por miedo a que fuera a caer en ese ambiente, no apto para su hijo de 15 años.

“Se enojó muchísimo y me dijo: ‘dedícate a cualquier tipo de trabajo, todo trabajo es honrado, pero ese no me gusta’, quizá pensaba que me iba a enredar con alguien ahí, pero me dijo ‘no lo hagas’ y ya después fui a trabajar estacionando coches”, recordó Julián Gil.

Actualmente, Julián Gil participa en la telenovela de Televisa “La Herencia”, protagonizada por Michelle Renaud y Matías Novoa.

También te puede interesar:

–Video: Silvia Pinal causa polémica al regresar al teatro en silla de ruedas

–Valentina, hija de Ricardo Crespo reacciona a la sentencia de su padre por abusar sexualmente de ella

–Bad Bunny alcanza nuevo récord de reproducciones en Spotify

–Pablo Montero es “vetado y amenazado” por la familia de Vicente Fernández ante segunda temporada de “El último Rey, el hijo del pueblo”

–Hilary Duff se desnuda para revista: “Estoy orgullosa de mi cuerpo”