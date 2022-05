Ángela Aguilar posa con un top rojo y apenas muestra su cinturita

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ángela Aguilar ha vuelto a presumir de su diminuta cintura en un ajustado jean y en un top rojo, desde lo que parece ser un piso muy alto de un edificio.

La menor de la familia Aguilar presumió de sus encantos con este atuendo que acompañó con una bufanda que cae por la parte delantera de su cuerpo, mientras en una de las fotografías eleva sus brazos por sobre su cabeza.

“Estás fotos me hacen muy feliz”, escribió Ángela Aguilar al compartir estas imágenes. La publicación de la intérprete mexicana tiene hasta el momento más de 343, 400 me gustas y más de 907 comentarios de sus seguidores.

Ángela Aguilar frecuentemente presume de su felicidad en su cuenta de Instagram con lindos post en los que resalta su figura y sus atuendos. Hace un par de semanas se vio involucrada en una polémica debido a que se filtraron imágenes de su vida privada en la que se le ve muy cariñosa con un joven identificado como Gussy Lau.

Debido a estas imágenes que se volvieron virales en las redes sociales la intérprete de música mexicana envió un comunicado a través de un video en el que denunció la situación y expresó sus sentimientos al respecto: “Me siento triste, defraudada. No puedo creer que estoy haciendo este video, me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran… Me siento violentada, me siento violada, de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen… Me duele trabajar tanto desde chiquita para que una cosa así me afecte tanto”.

Asimismo, una de las personalidades que se manifestó ante esta situación fue Lili Estefan: “Primero tengo que decirle a Ángela que no creo que tiene que disculparse. Es tú vida, mi amor. Yo creo que efectivamente algo pasó, siento que alguien te traicionó e hizo algo que sabemos que tú no estás de acuerdo con eso”.

Tras esta situación, la familia Aguilar viajó a París para celebrar el cumpleaños de una de las integrantes del núcleo familiar. Desde la capital francesa, ella lució un muy elegante atuendo de falda floreada, medias, chaqueta y tacones negros.

