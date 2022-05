Rafael Nadal y una desgarradora confesión que abre las puertas al retiro: “Juego para ser feliz, pero el dolor quita la felicidad”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La caída este jueves de Rafael Nadal ante el canadiense Denis Shapovalov (1-6, 7-5 y 6-2) en el Abierto de Roma dejó claro que el tenista español no pasa por su mejor momento físico y sus declaraciones posteriores abrieron una posible puerta al retiro.

Nadal sufre desde hace varios meses una lesión crónica en su pie izquierdo conocida como Síndrome de Müller-Weiss que han mermado su rendimiento en los últimos partidos y que nuevamente fue clave en su derrota en el torneo italiano, a pesar de haber comenzado el encuentro ganando su set 6-1.

Nadal, triste por la lesión crónica que padece y que le ha vuelto a pasar factura en Roma 😥 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 12, 2022

En el encuentro posterior con los medios, Nadal confesó el calvario que se encuentra pasando al tener que vivir a punta de antinflamatorios para poder “rendir” en el deporte de alta competencia.

“Es difícil de entender mi día a día, no pretendo hacerme la víctima. Tengo lo que tengo, mañana me voy a levantar fatal porque no me voy a tomar nada, vivo con montones de inflamatorios porque sino no puedo entrenar“, aseguró en rueda de prensa.

“Si no tomo ningún inflamatorio voy a cojear. Seguiré así hasta que aguante el tema”, añadió.

De igual manera, destacó que no se encuentra lesionado actualmente pero es ahí donde debe vivir con una lesión constante, que no se va.

“No estoy lesionado, soy un jugador que vive con una lesión, está ahí y mi día a día es complicado. Lo intento, pero es difícil para mí. Muchos días no puedo entrenar bien, hoy en la mitad del segundo set me ha aparecido”.

Seguidamente, Nadal se liberó y lanzó una confesión que podría leerse como un hipotético retiro en los próximos meses por los dolores que padece.

“Llegará un día en el que mi cabeza me diga basta. Yo juego para ser feliz, pero claro, el dolor te quita la felicidad. Mi problema es que muchos días vivo con demasiado dolor. Disfruto de lo que hago, pero me da muchos días de infelicidad“, comentó.

Por último, Nadal desveló que no sabe cómo estará en Roland Garros: “No se lo que pasará mañana, no se lo que pasará en dos semanas”, sentenció.

