Anitta se baja la falda y presume de su sensual figura y bronceado

Anitta ha vuelto a presumir su sensualidad en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 62 millones de seguidores.

Esta fotografía fue tomada para la portada de la revista Vogue Brasil. En la imagen de ve a la brasileña y su busto tapado por un diseño de cintas blancas que se cruzan sobre ella y dejan ver su plano abdomen. Además, ella se bajó la falda y dejó ver las marcas de su bronceado por el bikini de uno de los lados de su cadera.

Esta publicación tiene hasta el momento más de 380,000 me gustas y más de 2,600 comentarios por parte de los usuarios de las redes sociales. En la entrevista que le realizó la revista, la cantante habló acerca de las relaciones abiertas:

“Si la persona me hace sentir así (bueno), no me importa si ha tenido sexo con otra persona. Ni me digas, haz lo que quieras y vuelve. Si sigo sintiéndome amada, querida, especial, no me importa lo que haga la persona cuando no estoy. El colmo para mí es exponerme, perjudicar mi trabajo, no apoyarme”, expresó para la revista brasileña, de acuerdo a lo que revela el texto que acompaña a la fotografía en su cuenta de Instagram.

Anitta constantemente suele presumir de su sensual figura a través de las redes sociales. Hace algunas semanas, la brasileña se mostró luciendo un ajustado body blanco y meneando su cuerpo al ritmo de “María Elegante”, una canción que tiene en colaboración con Dj Afro.

En este video destacó su retaguardia, pues el body era de hilo y dejaba al descubierto toda esta parte de su cuerpo. Además, el bronceado también se pudo ver. Esta publicación de la artista tiene más de 800,000 me gustas en su perfil de Instagram.

Anitta acaba de tener participación en el reconocido festival de Coachella, en donde también lució muy sensuales atuendos que resaltan todos los atributos de su cuerpo.

