Ariana Grande está tan emocionada con tener varios hijos que podría añadir una guardería a su mansión

Ariana Grande se casó con el agente inmobiliario Dalton Gomez, de 26 años, en mayo de 2021. Ahora, tras un año de vida matrimonial, la pareja está lista para embarcarse en el “siguiente capítulo” de su relación.

Una fuente dijo a OK! USA que la estrella del pop de 28 años y su esposo están listos para ampliar su familia.

“Bueno, ya han disfrutado de un año como recién casados y están más que listos para el siguiente capítulo“, reveló la fuente.

El informante agregó que la intérprete ‘7 Rings’, que ya estuvo comprometida con Pete Davidson, está tan emocionada con la idea de tener hijos, que incluso está pensando en añadir una guardería a la mansión multimillonaria que comparte con su pareja en Montecito.

“Ella quiere al menos tres hijos, y Dalton está en la misma página. Ariana siente que ha logrado mucho en su vida y lo único que le falta es un montón de pequeños corriendo por la casa“.

La pareja de enamorados se casó en una ceremonia discreta con sólo 20 invitados en su casa de Montecito, en California, luego de comprometerse en diciembre de 2020, a poco menos de un año de relación.

Mientras tanto, fuentes anteriores afirmaron que Dalton es “perfecto” para Ariana porque no le molesta su éxito.

“Encajan muy bien juntos. Dalton no se ve afectado por el alcance de su fama y es muy confortable para ella. Es joven pero maduro y sabe lo que quiere de la vida. Es muy trabajador y centrado. Es discreto y no le gusta la atención. No le impresionan los famosos. Es perfecto para ella”.

La intérprete de ‘God is a Woman’ y su esposo hicieron su primera aparición oficial juntos en el video musical del tema colaborativo de Ariana y Justin Bieber, ‘Stuck with U’, antes de hacer oficial su romance en Instagram en junio. La pareja optó por casarse en privado porque no querían esperar a que el COVID-19 hubiera influido para hacer una fiesta más grande.

