Craig Richards reveló que recibió millones de mensajes que decían haberle dado a Bivol una mejor pelea que Canelo Álvarez

En una de las defensas del título semipesado WBA que ostenta Dmitry Bivol, el ruso se tuvo que emplear a fondo contra el británico Craig Richards en territorio inglés. Una batalla que ahora fue recordara tras la pelea contra el Canelo Álvarez del pasado 7 de mayo.

AO Arena de Manchester fue el escenario del pleito que se realizó el 1 mayo de 2021, como parte de la cartelera de la Joseph Parker vs. Derek Chisora. Ahora el pugilista de 32 años saca pecho al decir que le dio más guerra a Bivol que la impuesta por Canelo.

“Cuando miré mi teléfono había millones de mensajes sobre el resultado y mi desempeño en la pelea de Bivol. Es un poco irrespetuoso. Antes de entrar en la pelea con Bivol, él era uno de los mejores peleadores libra por libra. Todos decían, ‘es un monstruo, es una bestia, Richards será eliminado en tres o cuatro rondas como máximo’”, manifestó en una entrevista con talkSPORT.

La Bivol vs. Richards se decidió de manera unánime con tarjetas de 118-110, 115-113 y 115-114. Una lucha totalmente cerrada, por eso recibió mensajes de aliento.

“Todos me enviaban mensajes y reaccionaban después de la pelea de Canelo. Obviamente, tenía mi teléfono en modo no molestar cuando me desperté porque no quería saber el resultado”, agregó.

Luego remarcó que las críticas hacia él fueron duras en su momento porque no le dieron el valor que se merecía: “Lo he llevado al límite, en la pelea cuerpo a cuerpo, luego todos dicen: ‘Eso debe significar que Bivol no es tan bueno’. No fue, ‘Richards es bueno’. Fue, ‘Bivol no debe ser tan bueno”.

Ahora Richards se enfoca en su combate contra el ghanés Joshua Buatsi del próximo 21 de mayo en el O2 Arena de Londres. Su récord es de 17-2-1 (10 KO’s). Mientras que Bivol estudia darle una revancha a Canelo Álvarez o ir por Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

