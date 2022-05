Seinfeld lanza colección exclusiva de café

Seinfeld, la serie de comedia de los noventa sigue siendo popular. Los fanáticos de las travesuras de los amigos neoyorquinos Jerry, George, Elaine y Kramer, ahora pueden disfrutar de una exclusiva colección de café Seinfeld de edición limitada que se lanza en línea a través de BeanBox.com.

Aunque los personajes de “Seinfeld” no consumían tanto café como los personajes de otras series famosas de los noventa como “Friends” en “Central Perk”, también disfrutaban de una taza de café ocasional en “Monk’s Café”.

Bean Box’s Seinfeld Coffee Collection Invites You to Giddy Up With Every Cuphttps://t.co/qSdm2tmlr7… pic.twitter.com/jV6h9qFpP0

— Emporium of Tings (@DrWongz) May 16, 2022