Lupillo Rivera explicó cómo decidió taparse el tatuaje de Belinda

El cantante de música regional mexicana, Lupillo Rivera, dio detalles de la relación sentimental que tuvo con Belinda, así como el tatuaje que se hizo de su rostro y la mansión que en varias ocasiones dijeron que presuntamente le llegó a comprar.

“Siempre he tenido mucho cuidado al responder algo de Belinda porque trato de responder como un caballero. Jamás he hablado mal de ella. Fuimos felices, yo le he deseado la felicidad siempre”, aseguró el cantante en una entrevista concedida a Yordi Rosado.

Además, también explicó el motivo del tatuaje de la cara de ella y es que en una ocasión Belinda le mostró una serie de fotografías de los fanáticos que se habían realizado un tatto en su nombre, por lo cual él le respondió que también se haría uno.

El tatuador era de Las Vegas y duró ocho horas para poder realizarlo.

“Mándame una foto, voy a escoger una yo. Y ella me decía: no, no te lo puedes poner. Yo tengo todo eso grabado, cuando ella me estaba diciendo que no lo haga… Eran las 11 de la noche y llegamos a la sesión y tardaron ocho horas en ponérmelo. Iba yo solo con mi ingeniero que fue quien consiguió el tatuador”, declaró a la entrevista.

Más adelante, el rostro de Belinda en el cuerpo de Lupillo desapareció debido a que el cantante decidió colocar un dibujo que hizo su hijo, a lo cual, los usuarios de las distintas redes sociales se atravieron a decir que eran puros “rayones”.

El intérprete de música regional mexicana le preguntó a su pequeño que de qué manera podría cubrir esa zona de su cuerpo y él buscó un marcador para hacer un dibujo, luego le tomó una fotografía y decidió que de esa forma quería tapar la cara de Belinda.

Aquí puedes disfrutar de la entrevista completa:

“Yo a Belinda nunca tuve que comprarle nada. No sé quién salió con ese rumor. Lo de nosotros solo fue un tiempo feliz“, manifestó el mexicano cuando le preguntaron que si le había comprado una mansión a Belinda.

Rivera en medio de las declaraciones dijo que a su esposa no le molesta que él hable de Belinda.

Te puede interesar:

· Belinda lo enseñó: posó sin sostén y se le ve una parte de su seno

· Hija de Lupillo Rivera muestra su cuerpo en un pequeño bikini desde lo bajito: Ayana Rivera

· Mayeli Alonso revela que estuvo embarazada de Lupillo Rivera, pero perdió el bebé tras un conflicto