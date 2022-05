Niurka Marcos critica las cirugías de Lis Vega: “Es un ventrílocuo”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Niurka Marcos habló mal de Lis Vega luego de todos los procedimientos estéticos que la segunda se ha hecho en la cara.

La ex pareja de Juan Osorio se encuentra encerrada en el reality show “La Casa de los Famosos”, en donde se le soltó la lengua y habló mal de su compatriota.

“Es un ventrílocuo, pero era linda, tenía una belleza natural y era una mujer siete años más joven que yo, no tenía necesidad de hacer eso“, dijo.

“Mami Niu” agregó que hasta se ve más grande que ella y que seguramente se hizo adicta a este tipo de tratamientos.

“Está en ‘Hoy’, en el programa de Televisa, está bailando en un show ahí y pobrecita, cómo se destruyó la cara“, indicó.

Hasta el momento, Lis Vega no ha declarado nada al respecto, pero hace unas semanas, frente a varias cámaras de televisión, dijo que no le importa lo que dijeran de ella y su rostro. “¿Cuál es el problema?, es mi decisión, me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada ocho meses y por encima hasta de mis papás o por encima de amigos que amo que me dicen ‘estás muy exagerada’, pues a mí me gusta lo que veo“, aseveró.

También te puede interesar:

Niurka Marcos luce su retaguardia posando boca abajo en bikini desde la piscina

Lis Vega disfruta de la playa en bikini de hilo que casi desaparece entre su retaguardia