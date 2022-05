Kylian Mbappé sobre el Real Madrid: Desde los 14 años he soñado con vestir su camiseta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La renovación de Kylian Mbappé ha sido un balde de agua fría para el Real Madrid y su fanaticada que, estuvieron seguros hasta el último momento que el francés iba a aceptar la propuesta de los merengues. De hecho, durante todo momento le mostraron un caluroso recibimiento cuando visitó el Santiago Bernabéu en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

No obstante, el delantero estrella optó por darle el si al Paris Saint-Germain con un contrato por tres temporadas más y con una ficha que será una de las más altas del fútbol europeo. Además de ser, nuevamente el líder del proyecto deportivo de la mano de Lionel Messi y Neymar Jr.

Este lunes, en su acto protocolar para estampar su firma en su nuevo contrato, Mbappé quiso dedicarle unas palabras a todo el madridismo que ha mostrado su gran decepción por la decisión del francés de no fichar por el Real Madrid.

“Quiero darle las gracias, he llevado su camiseta desde los 14 años, siempre soñé con eso. Espero que entiendan mi decisión, comprendo su decepción, pero soy francés y quiero seguir aquí y ganar títulos aquí”, comentó Kylian Mbappé.

“Tengo mucho respeto por el Madrid y les agradezco todo su esfuerzo. Han hecho todo lo posible para hacerme feliz y les estoy agradecido. He aprendido a mirar justo delante de mí, hoy firmo un nuevo contrato y espero que sea mi mejor elección. Es una nueva era y no sé qué pasará en el futuro. No sé que pasará en tres años”, añadió el francés.

Es importante resaltar que, el Real Madrid ha tenido interés en el francés desde su etapa en el Mónaco, aunque en aquel entonces decidió no aceptar la propuesta tras pensar que aún no era el momento. Ahora, después de un nuevo no; estaríamos hablando de dos rechazos a un club tan importante e histórico.

Asimismo, Florentino Pérez había trabajado en su fichaje desde hace un par de años. De hecho, su única gran inversión fue Eden Hazard para así tener suficiente cartera para poder asumir su ficha y también, la prima de fichaje.

Además, el presidente de los merengues le ofreció las llaves del nuevo proyecto deportivo y del nuevo Santiago Bernabéu. Su llegada estaba pautada a ser tal cual a la de los galácticos o algo cercano a la de Cristiano Ronaldo.

Ahora, el francés seguirá unido al Paris Saint-Germain hasta junio del 2025 y solamente quedará esperar temporada tras temporada para saber que querrá para el transcurso de su carrera en el balompié del viejo continente.

Lo que si está claro, es que el nivel de decepción es tan grande en el entorno del Real Madrid y en los madridistas que, ya no les gustaría que el atacante francés vistiera finalmente la camisa merengue en algún momento de su carrera.

