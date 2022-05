Luis Suarez sobre su adiós del Atlético: Supe que no seguía el día antes de mi despedida

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luis Suárez le puso fin a su historia en el Atlético de Madrid, después de dos grandes temporadas aunque en esta última no jugó el tiempo que ha tenido acostumbrado. Asimismo, el uruguayo conversó en una entrevista en el Larguero’ de la Cadena SER y reiteró que se enteró que no iba a renovar un día ante de sus despedida.

Además, el charrúa no escondió su decepción por como sucedieron las cosas en el conjunto colchonero y que le hubiese gustado continuar si carrera en España y con un equipo que siempre pelea por todos los títulos de la temporada.

“Me lo comunicó, el día anterior de mi despedida, Rafa Alique. Me dijo que me iban a hacer una despedida. Yo no sabía nada. Tengo 35 años, algo intuía y yo ya pensaba en mi futuro. En noviembre nos reunimos con el club, quedamos en hablar en febrero y Alique me avisó el día antes del homenaje. Mi contestación fue “bueno, alguien en el club me dijo algo”, comentó Luis Suárez.

“Fue emocionante por el cariño de la gente, por todo, porque valoraron lo que hice estos dos años y me emocioné también por mis hijos, que pudieron ver eso. La salida de Barcelona muy difícil. Me sentí especial también. Llegué y mucha gente dudaba. Tenía otras opciones, pero me convenció, aparte de las palabras del entrenador que te vende el Vaticano si le dejas, ver lo que tenía el Atlético”, añadió el uruguayo.

El veterano atacante disputó un total de 35 compromisos y solamente pudo marcar once goles y repartió un trío de asistencias. Además, en la UEFA Champions League solamente sumó un gol y en la Copa del Rey uno también.

Es importante resaltar que, Suárez no jugó el tiempo habitual que suele jugar temporada, tras temporada, por lo que su adaptación fue más complicada porque siempre se ha acostumbrado a disputar todos los partidos necesarios.

“Hablé con el míster y le dije que lo aceptaba, pero se lo iba a poner difícil. En algún momento me pregunté qué había pasado, porque fue justo después del partido de Osasuna, donde marqué aquel gol desde lejos, y dejó de jugar. Entran João y Correa, que la rompen. Lo acepto. Luego, en abril, el Cholo me dice que estaba tomando decisiones, que veía a otros jugadores mejor y lo asumí”, destacó el uruguayo.

Ahora, el próximo paso para el delantero es tomar la decisión correcta en lo que respecta a su nuevo contrato. Eso sí, el mismo futbolista ha reiterado que su deseo es permanecer en la máxima categoría del viejo continente.

Por último, Suárez se siente con la gran capacidad de poder seguir aportando grandes goles ya sea en España o en Inglaterra. Además, el Mundial de Rusia está a la vuelta de la esquina y su intención es llegar a ese certamen con la máxima condición física.

