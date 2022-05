Atlético venció al Real Madrid en derbi marcado por la ausencia del ‘pasillo’ para el campeón de La Liga [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Con gol de Yannick Ferreira Carrasco el Atlético de Madrid venció este domingo 1-0 al Real Madrid en el derbi de la capital española, marcando como curiosidad la ausencia del ‘pasillo’ para celebrar la liga que conquistaron los Merengues la jornada anterior.

La polémica antes del partido se vivió mucho más en los minutos previos al arranque del encuentro debido a que el Atlético de Madrid decidió no saltar primero a la cancha para felicitar con el ‘pasillo’ y los aplausos a los dignos campeones de España.

No Guard of Honour for Real Madrid 👀 pic.twitter.com/zZBtFBJQLG — ESPN FC (@ESPNFC) May 8, 2022

Aunque ya previamente el entrenador de los Colchoneros, Diego ‘Cholo’ Simeone había expresado sentir mucho respeto hacia el Real Madrid, lo cierto es que también expresó que tenía mucho más respeto por su gente.

“Felicitar al Real Madrid ante todo, a sus futbolistas, a su cuerpo técnico, que ha hecho un trabajo impresionante a lo largo de la temporada, y grandísimo respeto por el Real Madrid, pero está claro que tenemos mucho más respeto por nuestra gente, que es la que está todos los días con nosotros“, expresó Simeone en rueda de prensa previa al encuentro este sábado.

Además, había añadido que en la primera división de su país, Argentina, “no se utiliza” el pasillo para felicitar al campeón de la Liga.

Lo que si sucedió antes del partido inicial fue un caluroso abrazo entre el propio Simeone y Carlo Ancelotti, DT de los Blancos. Sin pasillo, pero con un abrazo gigante entre Simeone y Ancelotti. pic.twitter.com/NAMKrTGQA5— SportsCenter (@SC_ESPN) May 8, 2022

Lo cierto es que aunque la polémica estuvo en la previa, el encuentro terminó siendo un partido que aunque pudo terminar con goleada para el Atlético se selló con un 1-0 para los locales gracias al gol de Carrasco desde el punto penal al minuto 40′. Yannick Carrasco sinks the penalty and Atletico are ahead in the Madrid Derby 👏 pic.twitter.com/Gn1PuGXOle— ESPN+ (@ESPNPlus) May 8, 2022

Por su parte, el Real Madrid estuvo liderado solo por Casemiro, Vinicius Jr y Toni Kroos; el resto repleto de bajas buscando oxigenar al equipo de cara a la final de la UEFA Champions League el próximo 28 de mayo ante Liverpool.

