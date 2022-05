Laura Bozzo explicó en ‘La Casa de los Famosos 2’ de dónde sacó la frase “¡Que pase el desgraciado!”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La frase “¡Que pase el desgraciado!” se ha vuelto bastante reconocida, y es que salió de la presentadora Laura Bozzo, pues luego de tantos años le preguntaron que de dónde la había sacado. Por ello explicó el motivo, donde además resaltó que fue algo que le nació desde lo más profundo.

La expresión se viralizó en gran parte de mundo, pues esta salió del talk show ‘Laura en América’, y terminó convirtiéndose en su marca distintiva en el mundo del entretenimiento.

“Eso fue porque tenía a tres chicas embarazadas; una de 15, una de 16 y una de 17, y las tres estaban embarazadas del mismo imbécil. Las tres contaron su historia y cuando lo hice pasar me salió del alma”, explicó.

Pese a que ya tiene algún tiempo de haberse vuelto bastante común, las personas la siguen tomando en consideración para emplearla como insulto de ser necesario. Además, también es usado en las redes sociales, donde hasta se ha vuelto divertido escucharlo o, en su defecto leerlo.

“La señorita Laura es mi favorita porque defiende mucho a nosotras las mujeres”, “Jajajajajajajajaja, ella es la protagonista de ese reality”, “La televisión peruana es vulgar, por eso ella tiene ese léxico”, “Demasiado buena Laura, esa frase te sale tan espectacular”, “Laura está haciendo un buen papel, pensé que iba a irse rapidito”, fueron parte de los comentarios de la publicación que hasta el momento tiene más de 71 mil ‘me gusta’.

Participación en el reality show

Desde su llegada a ‘La Casa de los Famosos 2’ que transmite Telemundo, ha sido un poco polémica su estadía. Gran parte de esto se debe al extraño trato que tiene con la actriz Niurka Marcos donde hay días que se quieren y otros donde se odian.

“Quiero pedir disculpas. Yo he tenido muchos problemas de bullying y estoy como a la defensiva. No es justo que yo me recargue contra una persona que ha sido tan buena conmigo como Niurka. Reaccioné de una manera inmadura, histérica, ególatra“, dijo la peruana. View this post on Instagram A post shared by Laura Bozzo (@laurabozzo_of)

También le ha dejado claro a todos que quiere ser la ganadora, y es que hay en juego 200 mil dólares para el que logre llegar al final del reality show.

