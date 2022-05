Niurka Marcos y Laura Bozzo se ponen de acuerdo sobre un tema en ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Laura Bozzo y Niurka Marcos, desde que se anunció que ambas estarían en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, han protagonizado los comentarios de los seguidores del reality show de Telemundo. Desde la llegada de ambas a la famosa casa vivieron tensos momentos, pues Bozzo parece haberse escondido en una habitación para no saludar a la mexicana y entre ellas han habido discusiones.

“Oye niña, tú tienes un problema conmigo… mañana otra vez ‘Niurka te quiero’ y hoy me estás metiendo… déjame en paz… tú a mí no me conoces, no tienes idea de quién es Niurka Marcos, y te aseguro que no me quieres conocer”, le dijo Marcos a Bozzo en una discusión.

Sin embargo, parece que estas personalidades de la televisión han podido ponerse de acuerdo en un punto. “Mucha gente me comentó ‘tú estás ridícula, qué tienes qué hacer tú en una casa donde casi todos son jóvenes y todo… no tiene nada que ver… yo quiero aprender”, decía Bozzo.

“No tiene nada que ver la juventud”, también dijo Marcos. “La persona que te lo dijo tiene un cerebro así. Hay personas de la tercera edad, de la mediana edad y de la edad joven que tienen muchas cosas que enseñarse unos a otros”.

“Y mucha energía y mientras uno tenga salud… Yo estoy aprendiendo muchas cosas…”, también expresó Bozzo. Para finalizar esta parte de la conversación, Marcos agregó: “Todos los días se aprende algo nuevo, así sea para bien o para mal”, concluyó la artista mexicana.

Los fanáticos han seguido muy de cerca la relación que están teniendo estas dos personalidades dentro de ‘La Casa de los Famosos’. Estos son algunos de los mensajes que han dejado acerca de este momento que ellas vivieron:

“hasta de las peleas se aprende, verdad”, “Las amo a las dos”, “Son amigas y rivales”, “Totalmente de acuerdo con el consejo de Niurka a Laura, nosotros aprendemos muchas cosas de los mayores y los mayores aprenden muchas cosas de nosotros los jóvenes” y “Me encantan estas dos, es lo más divertido de la casa, de resto aburre” son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Incluso Alicia Machado, la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, comentó: “Que linda Laura! Así es”.

