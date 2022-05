Pastor de Indiana admite adulterio, su víctima le recuerda que abusó de ella cuando tenía 16 años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En redes sociales se ha hecho viral un video donde se puede observar al pastor John Lowe II admitiendo ante la congregación en New Life Christian Church and World Outreach en Varsovia el domingo pasado que cometió adulterio hace casi 20 años.



“Cometí adulterio. Fue hace casi 20 años. Continuó demasiado tiempo. Involucró a una persona y no hubo otra. No tengo defensa. Cometí adulterio”, se le escucha decir al pastor.



Asimismo, señaló que durante todo este tiempo se mantuvo callado porque quería “proteger” a la víctima y a sí mismo.



John Lowe II pidió a su congregación que lo perdone por la “herida profunda” que causó: “A mi esposa y a mi familia, a quienes lastimé profundamente, les he confesado mi pecado y ellos me han perdonado amablemente y me han expresado su amor”.

Pastor John B. Lowe II – confession and called out by survivor at New Li… https://t.co/lkAVcVx2Id via @YouTube — grow up! wear your mask (@ArtistHaving) May 24, 2022

Tras el destape de su vida privada, el pastor indicó que abandonaría el ministerio; una vez que terminó de hablar, la congregación se puso de pie y le aplaudió.



Después de su confesión, la víctima pasó al frente, tomó el micrófono y acusó al pastor de haberle arrebatado su virginidad en el piso de su oficina cuando apenas tenía 16 años.



“Durante 27 años vivó en una prisión. No fueron 20 años. Viví en una prisión de mentiras y dolor. Mentía para proteger a la familia Lowe. Pensaba que era una persona horrible con pensamientos suicidad, sin darme cuenta de lo que realmente había sido”, dijo la mujer que no ha sido identificada.



La victima denunció entre lágrimas que: “Tenía 16 años cuando tomaste mi virginidad en el piso de tu oficina ¿recuerdas eso? Sé que lo haces, le hiciste cosas a mi cuerpo adolescente que nunca había hecho y nunca se debería haber hecho. Tú no eres la víctima aquí”.



Tras la declaración de la mujer, el esposo de la víctima pidió justicia por su pareja: “No es solo adulterio. Es otro nivel cuando es un adolescente y no dejaré que este hombre hable así de mi esposa. Pasó durante 9 años… La gente tiene que rendir cuentas”. Y agregó: “No pueden simplemente engañar a la gente y decir: ‘Acabo de cometer adulterio’. Estaba mucho más allá del adulterio”.



La iglesia no pudo pasar por alto el dolor que vivió por años la víctima y dijo apoyarla, pero también mostró su apoyo al pastor a través de un comunicado de prensa: “A medida que se produce la sanación en sus corazones, su matrimonio y su familia, nos comprometemos a demostrar el mismo apoyo, aliento, consejo y perdón que ha llegado a definir el corazón colectivo y el ministerio de este organismo”.

