Perú ya tiene rival: Australia venció a Emiratos Árabes Unidos y ambos definirán uno de los últimos cupos a Qatar 2022 [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este martes se dio un paso más a completarse los 32 equipos que disputarán la copa en Qatar 2022 luego que Australia venciera 1-2 a Emiratos Árabes Unidos y se citara con Perú en el repechaje mundialista que enfrentará a Asia contra Conmebol.

El partido, celebrado en el Ahmad bin Ali Stadium de Rayán, Qatar, tuvo al centrocampista campeón de la Europa League con el Eintracht Frankfurt, Adjin Hrustic, como el salvador al anotar de volea el gol que a la postre le dio la victoria y posterior clasificación a la disputa del repechaje mundialista.

Cuando todo parecía que el encuentro único se iría a prórroga por el empate en el marcador producto de Jackson Irvine (53′, Australia) y Caio Canedo Correa (57′, Emiratos Árabes Unidos), Hrustic conectó a siete minutos del final la volea desde fuera del área que se desvió en un defensa rival y se introdujo en la portería defendida por Khalid Eisa para el resultado final 1-2.

AUSTRALIA RETAKE THE LEAD 👀 pic.twitter.com/DyukLEN3H8 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 7, 2022

Ahora Australia y Perú se enfrentarán también a partido único y en cancha neutral por el cupo a Qatar 2022. El encuentro se celebrará el próximo 13 de junio también en el Ahmad bin Ali Stadium de Rayán. Australia defeat UAE to move one step closer to World Cup qualification. Next up: Peru 🍿 pic.twitter.com/VO4STxtrMS— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 7, 2022

Perú viene por lo alto tras vencer en amistoso el pasado cinco de junio a Nueva Zelanda, con gol de Gianluca Lapadula, precisamente el rival al que hace cuatro años venció para estampar su nombre en Rusia 2018 como parte del repechaje entre Conmebol y Oceanía.

Como antecedente entre Perú y Australia, ambas selecciones se enfrentaron recientemente en el mundial de Rusia 2018 y el encuentro se saldó con victoria 2-0 para los Incas, con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero.

También te podría interesar: