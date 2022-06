Shakira: “Crees que estás en una relación sincera, pero no lo es”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los rumores pasaron a ser solo rumores cuando este sábado se confirmó que Shakira y Gerard Piqué rompieron su relación de 12 años.

“Lamentamos confirmar que nos separamos. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, solicitamos respeto la privacidad. Gracias por su comprensión”, dice un corto comunicado dado a conocer por la agencia de comunicación de Shakira.

El futbolista del F.C. Barcelona y la cantante barranquillera conformaban una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Aunque no se habían casado, pues según habían dicho preferían mantener su relación así, sus fanáticos soñaban con verlos juntos por mucho más tiempo.

Sin embargo, unas semanas antes de anunciar la separación, la cantante colombiana promocionaba su más reciente sencillo “Te felicito” en el programa “This Morning”, donde parece haber dado pistas de la crisis que vivía con el padre de sus dos hijos.

Shakira habló con franqueza acerca de la letra de su canción y aseguró que “nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres. Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas“, y remató sus palabras asegurando que lo que buscaba mientras escribía esta letra era “conocer la verdad”.

Como se recuerda, sus canciones han revelado las etapas de su vida y muchos de sus fanáticos esperan su nuevo disco para saber más sobre su separación.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas”, es un fragmento de la letra que canta la colombiana junto a Raw Alejandro.

La relación sentimental que Shakira y Piqué sostuvieron por cerca de 12 años ha llegado a su final por una supuesta infidelidad del futbolista.

De acuerdo con información que ha sido divulgada por medios internacionales, Piqué habría engañado a Shakira con una joven de 20 años. Además, también fue relacionado con la mamá del futbolista Pablo Gavi, pero hasta el momento, eso no ha sido confirmado, pues ni el deportista ni la cantante han dado alguna declaración oficial al respecto.

