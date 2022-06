Así es Kimberly Reyes, la nueva conquista amorosa de James Rodríguez [Fotos]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

James Rodríguez ha sido más noticia en Colombia durante los últimos días por cosas extradeportivas que por sus actuaciones dentro de la cancha. De hecho está en Miami y no ha vuelto a jugar fútbol, pero sí habría encontrado el amor en la famosa actriz colombiana Kimberly Reyes.

Todo empezó cuando Mary Méndez, presentadora del programa La Red de Caracol Televisión, aseguró que James y Kimberly tienen una relación secreta. “Tenemos claro que no es una relación formal, no hay anillo, es un amor secreto. James es el mayor fanático de Reyes en redes sociales. No hay publicación de ella en la que James no dé ‘like'”, dijo la periodista.

De hecho, si entran al perfil de Instagram @kimberlyreyesh podrán constatar que James la sigue y que le da me gusta a todas sus fotografías. Muchas de ellas donde deja ver que tiene un cuerpo bien cuidado y seductor a las miradas.

Kimberly Reyes Hernández nació en Barranquilla el 9 de julio de 1988 y es una mujer proactiva y querida en su país. A pesar de su fama se muestra como una chica emprendedora y de buen trato hacia sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by Kimberly Reyes (@kimberlyreyesh)

Ha tenido interpretaciones que la han hecho todavía más reconocida en el medio artístico como el personaje de Lucía Arjona en Diomedes, el Cacique de La Junta, que se transmitió en RCN. Le valió para ganar el premio a la Mejor Actriz del 2016 en los Premios TV y Novelas.

También hizo el personaje de Yésica Beltrán “La Diabla” en la serie Sin senos si hay paraíso y El final del paraíso que transmitió Telemundo.

Mientras tanto, James Rodríguez sigue sin resolver su futuro deportivo tras sufrir una lesión después de terminar las Eliminatorias Sudamericanas y no obtener el pase al Mundial de Qatar 2022. Los rumores decían que estaba con posibilidades de jugar en el Miami Inter de la MLS.

