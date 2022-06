Hija de la leyenda de la WWE Mick Foley abrió cuenta de OnlyFans para pagar sus facturas médicas [Fotos]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El miembro del Salón de la Fama de la WWE, Mick Foley, es recordado por ser cuatro veces campeón mundial pero ahora muchos lo tendrán en cuenta gracias a su hija, Noelle Foley, quien se abrió una cuenta de OnlyFans esta semana.

Sin embargo, la razón no viene siendo para satisfacer sus necesidades económicas como muchas otras modelos que incursionan en la plataforma sino más bien por un motivo en específico y bastante personal: Poder recaudar fondos suficientes para pagar sus facturas médicas.

Y es que al parecer, según explicó Noelle para Mel Magazine, la modelo tuvo un accidente en 2019 del que sufrió conmoción cerebral y el tratamiento para lidiar con los síntomas -que no han desaparecido tres años después- es extremadamente costoso y ha afectado su vida.

“Tengo muchas facturas médicas por una conmoción cerebral de septiembre de 2019 y los síntomas nunca han desaparecido. Ha afectado profundamente mi vida. Parece que no importa qué tratamientos y fisioterapia haga, nada ayuda. Entonces, con las facturas médicas que ya tengo, eso ha sido una locura. Ayer calculé que en 2022 he tenido 80 citas y ninguna me ha cubierto el seguro”, explicó Foley.

Noelle explicó también que tomó la decisión de abrir la cuenta en la plataforma de contenido explícito y para adultos luego que un día, durante una consulta médica, el doctor le explicó cuánto le saldría un tratamiento de células madres y cayó en cuenta que ese dinero lo podría obtener en el portal.

Además, al sacar la calculadora y darse cuenta de todo lo que podría ganar en OnlyFans, llamó a la famosa luchadora Scarlett Bordeaux para que le explicara todo lo que tenía que hacer para tener éxito. En la entrevista también reveló qué tipo de contenido se vería en OnlyFans y aseguró que sería un portal de interacción con sus fanáticos.

“Voy a hacer contenido mucho más picante que lo que ves en mi Instagram, que es bastante saludable. En el pasado, solía hacer algunas sesiones de fotos sexys, y así es como conseguí un gran número de seguidores. Finalmente me calmé y dejé de hacer eso, pero cuando vi cuánto ingreso era posible al publicar fotos sexys, pensé, ¿por qué diablos no? Habrá contenido más sexy como sesiones de bikini, lencería y cosplays. Realmente me encanta disfrazarme, así que estoy emocionada de hacer algunos cosplays divertidos que no pude hacer para Halloween”, aseguró.

Gran parte del público que acumulará en OnlyFans proviene de su cuenta de Instagram, en la que suma más de un millón de seguidores y en la que ya ha mostrado contenido que ha enamorado a sus admiradores.

