¿Por qué el fichaje de Darwin Núñez por el Liverpool podría superar los $100 millones de dólares?

Mientras se presume la salida de Sadio Mané al Bayern de Múnich, el Liverpool hizo oficial este martes la incorporación de Darwin Núñez para las próximas seis temporadas, a cambio de 65 millones de libras ($78 millones de dólares). El acuerdo prevé el pago de una remuneración variable, por lo que el importe global de la venta podría alcanzar los 85 millones de libras ($102 millones de euros) si se cumplen con ciertos objetivos.

Núñez es el tercer uruguayo en defender los colores del Liverpool, después de Luis Suárez y Sebastián Coates. Entre los objetivos que elevarían el precio total del delantero está el número de goles que marcaría y si el Liverpool consigue levantar la Champions League.

Darwin Núñez: un fichaje récord

“Estoy encantado de estar aquí, en el Liverpool. Es un club enorme. Quiero ganar muchos títulos aquí”, comentó Darwin, quien llegó al Benfica en 2020 procedente del Almería, por el que fichó en agosto de 2019. Un año después fue traspasado al equipo luso, convirtiéndose en la transferencia más cara de la historia de la segunda división de España, con más de $20 millones de dólares.

El delantero, que anotó 34 goles en 41 partidos la temporada pasada en el Benfica, lució este martes por primera vez con la camiseta de los ‘Reds’. Llegó al centro de entrenamiento en las afueras de Liverpool, para pasar el reconocimiento médico y luego firmar su nuevo contrato. En esta edición de la Champions, donde el Benfica quedó eliminado en los cuartos de final justamente contra el equipo de Jürgen Klopp, el goleador charrúa agitó las redes en seis oportunidades.

“He jugado contra el Liverpool y he visto muchos partidos suyos en la Champions League. Es mi estilo de juego. Hay muchos grandes jugadores y seguro que me voy a poder adaptar”, destacó el futbolista de 22 años de edad. De esta forma, Darwin Núñez se convierte en el fichaje más caro de la historia del Liverpool. Supera al de Virgil Van Dijk, que costó alrededor de $83 millones de dólares, cuando llegó en enero de 2018 proveniente del Southampton. View this post on Instagram A post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

