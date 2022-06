Maripily Rivera llamó llorón a Toni Costa en Hoy Día, pero defiende a Adamari López y asegura que ésta no tuvo nada que ver

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si alguien pensó que Adamari López había planeado las declaraciones de Maripily Rivera, sobre los llantos de su ex, Toni Costa, en La Casa de los Famosos, se equivoca. La misma modelo aseguró que la puertorriqueña no se esperaba su comentario, que todo fue algo que se dio de manera natural.

La revista People en Español compartió algunas declaraciones de Maripily Respecto a esta situación, y es que lo que a Rivera le molesta es que Costa no pare de hablar de Adamari. Destaca que probablemente lo hace porque éste sabe que las cámaras siempre lo efocarán cuando empiece a revelar parte de su vida privada con una de las estrellas más importantes de la pantalla chica en la televisión hispana.

De ahí que actualmente sepamos que uno de los grandes secretos de Adamari, para tener una piel tan deliciosa, delicada y suave es darse constantes baños de crema por todo el cuerpo. Según Toni, Adamari López sale de bañarse y se embadurna el cuerpo entero con crema corporal.

Maripily también aseveró que el bailarín no habla o no menciona el nombre de Evelyn Beltrán en el reality porque sabe que ella no es conocida. En efecto, la bella modelo y empresaria no es reconocida a nivel de medios más que por ser su actual pareja. Y es bastante probable que su nombre en pantalla no atraiga en igual medida que sí lo hace el nombre de Adamari.

