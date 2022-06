Gran parte del público quiere a Niurka Marcos fuera de La Casa de los Famosos: su actitud está saboteando el show

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Parece que es la primera vez que un participante de La Casa de los Famosos sabotea de manera directa una prueba de “La Jefa” en el famoso reality de Telemundo. Esposados en grupos de tres tenían que pasar durante 36 horas, para ganar así el presupuesto total para la compra de alimentos: Niurka dijo no y esto permitió que Lewis como ella decidieran sublebarse. ¡Sabotearon la prueba! La dinámica no se llevó a cabo sólo porque dos personas decidieron no jugar. El resultado: la prueba no fue superada y ahora todos deberán ajustarse a tener el cincuenta por ciento del presupuesto.

Niurka no se arrepiente de su decisión, Lewis menos. La secundaron: Nacho Casano, Natalia Alcocer y Juan Vidal. El equipo del cuarto azul perdió el rumbo, y para muchos esto se debe a que se han embriagado con el poder. Ahora el público ha empezado a empatizar con el equipo de Laura Bozzo.

Por definición la palabra sabotear según la Real Academia Española significa: “Hacer actos de sabotaje contra un servicio, una instalación, un proceso, etc”. Mientras que sobre sabotaje dice: “Entorpecimiento intencionado y malicioso de una actividad, idea, proyecto”. También se añade al significado: “Daño o destrucción que se hace intencionadamente en un servicio, una instalación, un proceso, etc., como forma de lucha o protesta contra el organismo que los dirige o bien como método para beneficiar a una persona o grupo que es contrario a dicho organismo”.

Bajo ambos significados tanto Niurka como Lewis sabotearon la prueba sin pensar en el bien común. Al principio, al ver la acción de la cubana y del dominicano Laura Bozzo optó por seguir su accionar. Pero el resto del grupo la instó a actuar de manera diferente y lo hizo, quiso colaborar. Pero de nuevo, la intransijencia de Niurka pudo más que el deseo de la mayoría.

Niurka Marcos está siendo víctima de sí misma y esto la ha llevado a generar verdadera antipatía en el público. Logró conquistar a los fans al principio, así como cautivó a los habitantes del cuarto azul. Llevaba la razón para muchos, pero su obsesión por controlarlo todo y a todos le está estallando en la cara y ahora gran parte del público la quiere fuera de La Casa de los Famosos. “Fuera Niurka” escriben en Instagram, en Twitter y el Twitch en donde se puede ver el reality 24/7.

Otro gran detalle que el público no le quiere perdonar es cómo está tratando a la famosa actriz Ivonne Montero, quien la nominó por el bullying que está recibiendo de parte de la cubana. Algunos adentro y afuera de la casa quieren señalar a Ivonne como traidora, cuando ella no lo unico que está haciendo, según sus fans, es darse a respetar y no soportar la violencia silenciosa que se está llevando en su contra. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

La guinda del pastel ha sido que a pesar de que Toni Costa ha querido explicarse con respeto, Niurka no lo ha dejado hablar y no le permite ser quien es adentro de lo que ella denominó “la familia”. Parece que eres de su familia si haces, dices, actúas y piensas 0como ella. Juan Vidal ya se le está saliendo de control, y parece que está dispuesta a sacrificarlo. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

