Al Rojo Vivo despide a uno de sus conductores: Jessica Carrillo hizo el triste anuncio en Telemundo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Al Rojo Vivo es un programa de Telemundo que tras la salida de María Celeste Arrarás ha sufrido grandes golpes y cambios constantes y sonantes; primero llegó Rebeka Smith. Tras la salida de Arrarás, la producción quería a Myrka Dellanos en su lugar. Esto no fue posible, porque la mamá de Alexa Dellanos no veía con buenos ojos la posibilidad, ya que sería visto por el público televidente como una traición, a una de sus máximas amigas adentro de los medios de comunicación. Rebeka estuvo unos meses al frente, pero la transición no fue fácil y al parecer el rating no la acompañó.

Luego se anunció a Jéssica Carillo como la conductora estelar y Rodner Figueroa adquirió además un papel preponderante. Sin embargo, el tiempo pasó y prefirieron abrirle un espacio a Antonio Texeira. Sin embargo, el camino de Texeira adentro del programa fue cortó y ayer Carillo anunció su salida del show.

“¡Hasta pronto a nuestro querido @AntonioTexeira! Hoy es un día agridulce para la familia de Al Rojo Vivo, ya que nuestro presentador se va del programa, pero continuará en Telemundo, muy pronto te diremos más”. “Antonio, te deseamos lo mejor y te vamos a extrañar mucho“, comentaron en el Instagram del que fuera el bebé de María Celeste durante varios años.

Ante la noticia parte del público ha reaccionado con este tipo de mensajes: “Éxito en tu nuevo caminar. Eres muy talentoso y emprendedor. Mucha suerte y que siga abriéndose puertas… esperamos verte pronto te extrañaremos en Al Rojo“.

Sobre su salida el periodista dijo: “Esta es una despedida pero de las que no arrastra un motivo de tristeza. He acordado con Telemundo que hoy dejo Al rojo vivo después de casi dos años, pero sigo ligado a esta compañía que es mi casa desde hace un lustro. Vienen nuevos horizontes por ahí por el fondo, la vida me sigue presentando grandes oportunidades”.

Lee más sobre Al Rojo Vivo y Telemundo aquí:

María Celeste rompe el silencio y revela las razones económicas por las cuales la despidieron de Telemundo y la sacaron de su bebé, Al Rojo Vivo

Adamari López rompe el silencio y confiesa si le molesta que Toni Costa hable tanto de ella en La Casa de los Famosos

La relación entre Nacho e Ivonne Montero murió antes de empezar, ¿influyó Niurka?