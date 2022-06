La relación entre Nacho e Ivonne Montero murió antes de empezar, ¿influyó Niurka?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Al día de hoy muchos creen que Nacho Casano no tiene debilidad alguna dentro del juego. En La Casa de los Famosos ha demostrado ser un gran estratega. Es el que mueve los hilos de Niurka Marcos. Hace. Dice. Ejecuta. “Repeat”.

Nacho actúa con frialidad y por esto muchos creen que en efecto el argentino no tiene flaquezas, pero en el 24/7 hemos podido observar que sí. Nacho posee varias debilidades, unas más que otras pero las tiene al fin. Y aunque usted no lo crea una de éstas es Ivonne Montero. Sin embargo, ¿su unión con Niurka podría haberse llevado al “garrete” cualquier posibilidad de romance?. Sólo el tiempo nos dará la respuesta

¿Pero entonces, cuáles son todas las debilidades de Nacho Casano en La Casa de los Famosos?

La primera debilidad de Casano es la necesidad de observar para actuar y así crear estrategias, lanzar posibles escenarios que le permitan predecir lo que puede suceder. Nacho tiene 41 años de edad, es de origen argentino. Nació en Buenos Aires. Estudio y se graduó de adminsitración de empresas, pero también estudió tres años de psicología, eso dice su biografía en Wikipedia.

¿Pero quién es Nacho en La Casa de los Famosos? Es un hombre coherente. Es decir, que hace lo que dice. El argentino tiene claro su bando, es el de Niurka. Dice que sus lealtades en el juego se las debe a aquellos que estuvieron con él en sus horas más oscuras.

Dicho lo anterio entonces, hemos visto que cuando las cosas no salen como él predice o cuando sucede algo que no entraba dentro de su lógica de posibilidades, se retrae y va sobre sus pasos para lograr encontrar en dónde estuvo el error. Porque otra de sus debilidades radica en creer que él tiene la razón. Y se equivoca. Jamás pensó que en la tabla de nominaciones caerían tres del cuarto azul, y esto sí pasó. Sus máximas lealtades están en la tabla: Niurka y Lewis.

Niurka Marcos. La cubana es una fuerte debilidad en la armadura de Nacho. Su lealtad a ella lo ha hecho mimetizarse con la cubana. No sólo la entiende sino que ha llegado a pensar como ella, aún cuando la cubana pueda no tener la razón. Esto lo está llevando a perder la empatía del público. Ahora los fans piden la cabeza de Niurka, aseguran que ésta no tiene derecho de imponer y controlar las acciones, decisiones y pensamientos de los de su grupo familiar. Por esta razón el público también está molesto con Lewis, con Juan, con la vikinga y con Nacho.

Ivonne Montero

¿Por qué nos atrevemos a decir que Ivonne Montero es una debilidad de Nacho Casano? Es por lo que sucede con él sin que se de cuenta. Sus ojos la buscan constantemente. Cada vez que puede está cerca de ella, ya sea para comer o para simplemente compartir un espacio común.

Con Ivonne tiene gustos similares y a ella le gusta escucharlo. Y a Nacho le gusta mucho hablar y compartir sus conocimientos. Ivonne puede cocinar como a él le gusta y lo que a él le gusta. Ivonne está dispuesta a aprender lo que él sabe. Ivonne canta precioso y a él le gusta su voz. Tienen además los mismos gustos musicales y a él le gusta su tacto.

Por lo que Ivonne comentó en este video creemos que al final lo de ella y Nacho no prosperó.

La sensualidad de Ivonne, la cual es nata, lo tiene cautivado. Pero su debilidad por Niurka y su deseo de mantenerse fiel y firme en el trablero de ajedrez lo han hecho alejarse de la actriz mexicana. Ivonne es además una mujer de pensamiento independiente, aspecto de su personalidad que a él también le gusta. Sin embargo, creemos que el juego los ha llevado a un punto en el que Ivonne ya no se siente ni cómoda ni segura a su lado. Y aún cuando sigue siendo cortez con él, ya la también cantante levantó una muralla entre ellos.

Nacho por otra parte no logra desifrar a Ivonne. Al resto puede leerlos, pero a Ivonne no logra alcanzarla y eso en algunas ocasiones se convierte en un reto, que él parece dispuesto a tomar, sin embargo muchos creemos que Niurka no lo va a permitir.

¿Qué pasaría entre Nacho e Ivonne si Lewis y Niurka salieran de La Casa de los Famosos?

Lee más sobre La Casa de los Famosos:

Niurka altera a Toni Costa: no lo deja ni hablar en La Casa de los Famosos

Gran parte del público quiere a Niurka Marcos fuera de La Casa de los Famosos: su actitud está saboteando el show

La Casa de los Famosos explota: ¿Ivonne Montero logra quebrar al cuarto azul?, ¿Niurka podría ser eliminada?