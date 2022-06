Pepe Aguilar habló de la crianza de sus hijos y asegura que para lograr ser un excelente padre hay que ser “buena persona”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Día del Padre se celebra cada tercer domingo de cada mes de junio, y es que el cantante Pepe Aguilar quiso pronunciarse en lo que respecta a esta conmemoración y lo que sería ejercer esta labor de la manera correcta.

Los seguidores de la ‘Dinastía Aguilar’ se mantienen muy de cerca no solo del padre de esta familia, también de los hijos que este tiene, y que además han resultado ser bastante creativos y talentosos, así lo han dejado saber con la amplia carrera que tienen, pues lo han alcanzado con mérito propio.

Sin embargo, él casi siempre ha intentado mantenerse bastante cerca de sus cuatro hijos, y aunque ha dejado claro que suele ser de carácter fuerte y con reglas para que sean unas buenas personas, también ha terminado siendo muy comprensivo y hasta consentidor.

“Me he dado cuenta que no hay manera de protegerlos las 24 horas del día, en determinado momento el proteger hace más daño que no porque la gente tiene que experimentar (…) Pongo mi fe en Dios para que los proteja y se sepan cuidar, que el trabajo que hicimos su madre y yo como papás haya sido lo suficientemente fuerte (…) Que les duela menos la vida, porque de que les va a doler, les va a doler”, explicó a la revista ¡Hola!

Además, explicó que su función siempre ha sido en trabajar para que sus hijos siempre lleven presente lo que es la importancia de los valores y también los principios que al final le irán dando resultados a lo largo de su vida, por ello dijo que: “Siendo honesto contigo mismo te das cuenta de tus limitaciones; por lo tanto, te puedes llegar a aceptar y querer rápidamente, no tener que mentir o andar haciendo cosas que te perjudiquen”, explicó a la mencionada revista. View this post on Instagram A post shared by Pepe Aguilar 🇲🇽 (@pepeaguilar_oficial)

Sin embargo, Aguilar siempre ha manifestado que aunque ninguno de sus cuatro hijos, ya sea Emiliano, Leonardo, Aneliz y Ángela no estén pequeño, eso no sería motivo alguno para descuidarlos o no estar atento a su bienestar.

“La mejor manera de ser un buen padre, es ser una buena persona“, destacó el cantante.

