Mató a su hija de 5 años por sentir celos de la relación que tenía con la novia de su papá

La semana pasada, la policía de Sicilia, en Italia, emprendieron la búsqueda de una niña de 5 años, a quien su madre reportó como desaparecida luego de que aparentemente ambas hubieran sido víctimas de un grupo delictivo.

De acuerdo a los datos proporcionados por The Guardian, Martina Patti, de 23 años, acudió a la comisaría a reportar el robo de su hija, Elena Del Pozzo. La madre indicó que 3 hombres encapuchados las tomaron por sorpresa cuando se encontraban a bordo de su auto, luego de recogerla del colegio, y con arma en mano, la obligaron a entregarle a la niña.

Martina indicó que los secuestradores ya le habían pedido rescate por su hija, una cantidad que no podía pagar, ya que era estudiante en la Facultad de Ciencias de la Enfermería de Mesina.

Sin embargo, conforme pasaron las horas, las autoridades comenzaron a encontrar ciertas incongruencias en los supuestos hechos reportados por la joven madre. Luego de un largo interrogatorio de varias horas, finalmente confesó que ella había matado a su propia hija.

Le quitó la vida a su hija por celos

Patti llevó a la policía hasta el sitio en donde se encontraba el cuerpo de Elena, el cual lo había enterrado. Además, también confesó que le arrebató la vida a la pequeña tras apuñalarla en repetidas ocasiones y luego, metió su cuerpo en varias bolsas de basura.

“No recuerdo si me llevé algún objeto de casa. Eran las 14:30 horas y nos dirigimos hacia el campo que indiqué a los carabinieri (policía). Era la primera vez que llevaba a la niña a aquel campo… tengo en mi mente la imagen del cuchillo, pero no recuerdo de dónde lo saqué y tampoco recuerdo haber hecho daño a la niña, solo recuerdo haber llorado mucho”, declaró la madre.

“No recuerdo dónde puse el cuchillo. Antes de ir a casa de mis padres me cambié de ropa, pero la ropa que llevaba cuando estaba con la niña no estaba manchada de sangre, solo tenía los brazos manchados y recuerdo haber llorado mucho… Cuando me encontré con mis padres y con Alessandro (su expareja y padre de Elena), me inventé la historia de que nos habían retenido y habían secuestrado a la niña, aprovechando la historia de unas amenazas que había recibido Alessandro… No recuerdo lo que pasó por mi mente cuando apuñalé a mi hija. No recuerdo haber enterrado a la niña, pero seguramente fui yo”, agregó.

De acuerdo a una nota del fiscal de Catania, Patti habría cometido este crimen movida por los celos que siente hacia la novia actual de su expareja y padre de su hija, pues no toleraba que esta fuera afectuosa con la niña y que llevaran una buena relación.

