“La oferta del Real Madrid era mejor que la nuestra”: Presidente del PSG rompe el silencio sobre la renovación de Mbappé

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi habló este martes de la aún polémica renovación de Kylian Mbappé, dejando saber que el Real Madrid le llegó a ofrecer una mejor oferta al jugador por lo que su elección de quedarse en Francia no tuvo nada que ver con el dinero.

“Tengo un gran respeto por el Real Madrid como club, pero Kylian jamás ha decidido renovar por dinero. La oferta del Madrid era mejor que la nuestra. Además, tenía otros clubes de Inglaterra, pero él ha elegido el PSG y no hemos hablado con él ni con su familia de dinero hasta el último momento”, indicó el qatarí en una entrevista con ‘Marca’.

“Estaba interesado en el proyecto de fútbol. Es parisino y quería quedarse para representar a su ciudad y a su país, su club, y no es justo lo que se ha dicho de él. Para ellos el dinero no es lo más importante, quieren ganar y quieren un proyecto deportivo”, agregó.

En ese sentido, Al Khelaifi, dejó saber que el internacional con la selección de Francia siempre se quiso quedar en el Parque de los Príncipes y que por eso el equipo francés rechazó la oferta millonaria que el Real Madrid hizo el año pasado.

“Mbappé quería quedarse y lo decía siempre que me preguntaban. Escuchaba que en el Madrid decían que quería jugar en el Madrid, pero no era verdad. Hablamos ahora de la última oferta del Madrid, pero en verano hicieron una de 170 y 180 millones. Lo que quiere decir que junto a su salario, ya era mejor que la nuestra, como la de ahora”, explicó.

PSG y el dilema de su nuevo entrenador

Por otra parte, el mandatario del conjunto parisino no quiso hablar de la continuidad del argentino Mauricio Pochettino en el banquillo del PSG, o si finalmente sería sustituido por Zinedine Zidane u otro técnico. “No podemos hablar de eso aún, lo haremos en su momento, no ahora”.

“Zidane es una persona que me gustaba mucho como jugador y me gusta como entrenador, me encanta, pero jamás hemos hablado con él, directa o indirectamente. Le respeto y le aprecio mucho. Han salido muchas cosas, pero no hemos hablado con él jamás”, afirmó.

