Kim Kardashian rompe el silencio y se defiende de las afirmaciones de que arruinó el vestido de Marilyn Monroe

Después de que las fotos que parecían mostrar daños en el vestido de Jean Louis de Marilyn Monroe que Kim Kardashian usó para la Met Gala de 2022 comenzaron a circular en línea, fue ella misma quien finalmente abordó la controversia.

Si bien hubo mucho debate sobre si a Kim se le debió haber permitido usarlo o no, e incluso el diseñador Bob Mackie condenó la decisión, Kardashian dijo que las afirmaciones de que arruinó el icónico vestido de lentejuelas eran falsas.

“Ripley y yo trabajamos muy bien juntos; hubo manejadores en guantes que me lo pusieron. Fue un proceso así. Me presenté a la alfombra roja en bata y pantuflas, y puse el vestido en la parte inferior de la alfombra, subí las escaleras… probablemente lo tuve puesto durante 3 minutos, 4 minutos”, explicó durante una conversación reciente en el programa Today.

Kim perdió 16 libras en tres semanas para ponerse el deslumbrante vestido de 1962 que usó Marilyn durante su actuación para John F. Kennedy.

Desde entonces, muchos han argumentado que la drástica pérdida de peso envió un mensaje peligroso con respecto a la imagen corporal, pero ella se ha mantenido firme en su defensa: su aparición en la MET Gala fue tanto una actuación como cualquier papel actoral que requiera una transformación física.

El museo Ripley’s Believe It or Not! también emitió un comunicado la semana pasada negando que Kim Kardashian haya dañado el vestido.

“El hecho es que ella, de ninguna manera, dañó la prenda en el corto período de tiempo que se usó en la Met Gala”, declararon.

"El vestido estaba en las mismas condiciones en las que comenzó", dijo la vicepresidenta de publicaciones y licencias de Ripley, Amanda Joiner, quien estaba con el vestido durante su viaje de Orlando a Nueva York así como durante todo el día de la MET Gala.

