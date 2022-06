Andrea Fuentes relató cómo le salvó la vida a Anita Álvarez en el Mundial de Natación: “Los socorristas no se tiraban. He ido directa” [Fotos]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un momento de incertidumbre y tensión se vivió este miércoles en el Campeonato Mundial Acuático de la FINA en Budapest, Hungría, cuando la nadadora estadounidense Anita Álvarez perdió el conocimiento y tuvo que ser rescatada desde el fondo de la piscina por su entrenadora Andrea Fuentes.

Álvarez, atleta de 25 años de edad, realizaba su rutina en un evento libre femenino correspondiente al campeonato y fue cuando perdió el conocimiento y se desvaneció hasta hundirse en lo profundo de la piscina olímpica.

Andrea Fuentes, quien fue cuatro veces medallista olímpica en natación sincronizada, es española de nacionalidad y es entrenadora en la selección de Estados Unidos. Se lanzó a la piscina para ir al rescate de su nadadora.

🏊‍♀️ | Secuencia completa de Andrea Fuentes rescatando a la nadadora Anita Álvarez. pic.twitter.com/ECV0ZahvhS — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) June 22, 2022

“Los socorristas no se tiraban. He ido directa. No respiraba. Le he metido dos bofetadas. ‘¡Anita, respira!”, relató a los medios la española. Luego fue atendida de inmediato por los servicios médicos y fue trasladada en camilla hasta recibir una atención más completa.

“Creo que nunca antes había nadado tan rápido, incluso cuando obtuve medallas olímpicas, y bueno, al final pude levantarla y no estaba respirando. Después, vino el socorrista”, dijo Fuentes a la Cadena Cope.

Fue la segunda vez que Fuentes rescató a Álvarez en una piscina, según Reuters. La primera fue el año pasado en un evento de clasificación, y fue apoyada por la compañera Lindi Schroeder.

¿Qué es el fotoperiodismo? Aquí la respuesta. El ojo de Oli Scarff ante el rescate de Anita Álvarez por parte de Andrea Fuentes. pic.twitter.com/PBQWU3ugdE — Francisco Cabezas (@FCabezas78) June 22, 2022

Comunicado de la US Artistic Swimming

La cuenta oficial US Artistic Swimming publicó en instagram, un comunicado en el que Andrea Fuentes explicó la situación en la que se encuentra Anita Álvarez. Este jueves la atleta descansará y esperará el informe médico para saber si puede competir en las finales de nado sincronizado por equipos.

“Anita está bien, los médicos revisaron todos los signos vitales y todo está normal: frecuencia cardíaca, oxígeno, niveles de azúcar, presión arterial, etc… todo está bien.

A veces nos olvidamos de que esto pasa en otros deportes de alta resistencia. Maratón, ciclismo, campo a través… Todos hemos visto imágenes donde unos deportistas no llegan a la meta y otros les ayudan a llegar.

Nuestro deporte no es diferente a otros, solo que es en una piscina, intentamos mover los límites y, a veces, nos encontramos con ellos. Anita se siente bien ahora y los médicos también dicen que está bien”, explicó Fuentes. View this post on Instagram A post shared by USA Artistic Swimming (@usaartisticswimming)

