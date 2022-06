Osvaldo le suplica a Nacho que lo salve tras salir nominado: “¿esto está permitido?”, dicen los fans

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Por primera y única ocasión las nominaciones en ‘La Casa de los Famosos’ se anunciaron en día miércoles y son cuatro los integrantes que están en riesgo de eliminación, por ahora.

Los participantes que podrían despedirse el próximo lunes del reality de Telemundo son: Rafael Nieves, Ivonne Montero, Salvador Zerboni y Osvaldo Ríos, quien ya dio un paso adelante y suplicó ser salvado de la nominación.

Al ganar la prueba del líder, Nacho Casano es quien tiene el privilegio en sus manos de elegir al famoso que no estará más en peligro, sin embargo, Osvaldo le ha rogado “por su madre” que no le permita ir a la sala de eliminación junto a Zerboni.

“Complot esto lo debe sancionar Telemundo”, “Si Osvaldo fuera tan hombre como dice ser le pidiera a Nacho que no lo salve para estar en el zoom con Zerboni, que poca, a leguas se le nota su temperamento”, “¿Esto está permitido?”, comenzaron a escribir los fans en redes sociales.

“Ya lo han salvado como 2 veces y ¿quiere que lo sigan salvando?”, “Tiene miedo ese Sr. Osvaldo”,

“Si lo salvan que la semana que viene lo vuelvan a nominar para que salga”, “Le fue a llorar a Nacho para que lo salve”, continuaron expresando los internautas.

Otros más siguieron dejando sus mensajes previniendo a la producción de ‘La Casa de los Famosos’ para que estuvieran al tanto de la petición que hizo Ríos, que se supone no está permitido.

Unas de las reglas dice que está prohibido influir en la decisión de otro compañero ya sea para nominar y, en este caso, para salvar a uno de los nominados.

“¿Qué es esto?, Osvaldo ríos le pide ‘por su madre’ a Nacho que lo salve. Algo tiene que hacer producción al respecto @telemundorealities”, “No, eso no. Si lo salva que se lo quiten porque eso no es el juego“, “Wow, se supone que no pueden hacer eso”, “¿No que muy honesto? El que nada debe nada teme. Que se enfrente en el zoom con Salvador si dice que no le tiene miedo”, “Jefa por favor no lo permita. Este señor tiene que salir“, han señalado una parte de los seguidores de ‘LCDLF2’.

Para quienes no estén enterados Salvador y Osvaldo se encuentran en un serio enfrentamiento después de que Ríos le diera el “beso de la muerte” a Zerboni el lunes pasado. Desde entonces la gente que sigue el show esperaba que Osvaldo saliera nominado para poder votar por él y sacarlo, pues coinciden en que su acción incluyó contacto físico, pero más allá de eso, que lo hizo sin el consentimiento de Zerboni.

No será hasta este viernes que se conozca la decisión de Nacho Casano: si salva a Osvaldo o elige a otro famoso.

Sigue leyendo: Osvaldo Ríos besó en la boca a Salvador Zerboni y esto merecería expulsión de ‘LCDLF2’

– Una nueva integrante llegaría a ‘La Casa de los Famosos 2’ tras expulsión de Niurka

– Niurka presume que mucha gente vio su en vivo mientras estaba la gala de ‘LCDLF’, pero olvidó un detalle importante