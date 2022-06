Carmen Villalobos causó sensación en Instagram con estos tres brillantes looks

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carmen Villalobos fue una de las presentadoras de los Premios Tu Música Urbano 2022 y cautivó a miles de sus seguidores de Instagram con los atuendos que usó para la gala de premiación musical.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19,9 millones de seguidores, la actriz presumió de los atuendos que lució para la ceremonia que premió a los artistas urbanos más destacados de la actualidad. Fueron tres los vestidos que la colombiana les mostró con detalles a sus millones de fanáticos. Míralos a continuación:

El primer vestido que Carmen Villaobos mostró fue uno de color rojo, el cual dejaba una de sus piernas totalmente al descubierto debido al corte del atuendo. Uno de sus hombros tampoco estaba cubierto por la tela del vestido, que resaltaba con radiantes brillos en ese mismo tono rojo. Su cabello lo lució totalmente suelto, con muchas ondulaciones.

El segundo outfit que la colombiana mostró a través de esta red social fue uno mucho más sensual y corto: un vestido azul cielo hecho de bolitas brillantes que colgaban una junto a la otra para dar la forma del atuendo adornó su cuerpo. Esto lo acompañó con unas botas sobre las rodillas, también brillantes, y con un poco de su cabello ya recogido en una cola alta, pero sin perder las ondulaciones ni su largo.

El tercer outfit que mostró fue el más brillante pues el color dorado se apoderó de este atuendo. Cuadrados dorados muy brillantes daban forma a este vestido corto sin mangas, pero que se sostenía alrededor del cuello de la actriz colombiana. Con este cambio de ropa lució su cabello completamente recogido en una cola alta, tacones dorados y accesorios a juego.

El atuendo que más obtuvo me gustas en Instagram fue el primero: su vestido rojo arrasó con más de 579,000 me gustas y más de 4,200 comentarios. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Sigue leyendo: Carmen Villalobos se agacha y presume sus sensuales movimientos al ritmo de Bad Bunny

Carmen Villalobos mueve la cinturita al ritmo de una popular canción

Carmen Villalobos habla de su esencia, se agacha y mueve la colita