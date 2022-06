Instagram y Facebook eliminan publicaciones que ofrecen píldoras abortivas tras anulación de Roe vs Wade

Facebook e Instagram han comenzado a eliminar rápidamente las publicaciones que ofrecen píldoras abortivas a mujeres que no pueden acceder a ellas luego de una decisión de la Corte Suprema que eliminó las protecciones constitucionales para el procedimiento.

Tales publicaciones en las redes sociales aparentemente tenían como objetivo ayudar a las mujeres que viven en estados donde las leyes preexistentes que prohíben el aborto entraron en vigencia repentinamente el viernes.

Fue entonces cuando el tribunal superior anuló Roe vs Wade, su decisión de 1973 que dictaminó que el acceso al aborto era un derecho constitucional.

Las actualizaciones de estado que explican cómo las mujeres pueden obtener legalmente píldoras abortivas por correspondencia explotaron en las plataformas sociales. Algunos incluso se ofrecieron a enviar las recetas por correo a las mujeres que vivían en estados que ahora prohíben el procedimiento.

Instagram and Facebook remove posts offering abortion pills (from @AP) https://t.co/TCRBHn6y6H — Truth. Justice. Accountability. (@SDEnyaRedRain) June 28, 2022

Casi de inmediato, Facebook e Instagram comenzaron a eliminar algunas de estas publicaciones, justo cuando millones de personas en Estados Unidos buscaban claridad sobre el acceso al aborto. Las menciones generales de las píldoras abortivas, así como las publicaciones que mencionan versiones específicas como la mifepristona y el misoprostol, aumentaron repentinamente el viernes por la mañana en Twitter, Facebook, Reddit y transmisiones de televisión, según un análisis de la firma de inteligencia de medios Zignal Labs.

Para el domingo, Zignal había contado más de 250,000 menciones de este tipo.

Las píldoras abortivas, sin embargo, se pueden obtener legalmente por correo después de una consulta en línea de prescriptores que hayan recibido certificación y capacitación.

En un correo electrónico, un vocero de Meta señaló a la agencia AP las políticas de la empresa que prohíben la venta de ciertos artículos, como armas, alcohol, drogas y productos farmacéuticos. La empresa no explicó las aparentes discrepancias en la aplicación de esa política. Content that attempts to buy, sell, trade, gift, request or donate pharmaceuticals is not allowed. Content that discusses the affordability and accessibility of prescription medication is allowed. We've discovered some instances of incorrect enforcement and are correcting these.— Andy Stone (@andymstone) June 27, 2022

El portavoz de Meta, Andy Stone, confirmó en un tuit el lunes que la compañía no permitirá que las personas regalen o vendan productos farmacéuticos en su plataforma, pero permitirá contenido que comparta información sobre cómo acceder a las píldoras. Stone reconoció algunos problemas para hacer cumplir esa política en sus plataformas, que incluyen Facebook e Instagram.

También lee:

· Pese a la anulación de Roe vs Wade, la única clínica de abortos de Mississippi promete seguir luchando y abrir más sedes

· Agencia financiera ofrece a sus trabajadores cubrir viajes para abortar

· Los 13 estados donde el derecho al aborto estaría bajo amenaza tras la anulación de Roe v. Wade