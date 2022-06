Niurka regresó a ‘La Casa de los Famosos’ y se enfrenta a Héctor Sandarti y Jimena Gallego

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras su eliminación, muchos veían como algo imposible que Niurka Marcos aceptara regresar a las galas de ‘La Casa de los Famosos’, pero el pasado viernes hizo una aparición virtual en el programa para anunciar que este lunes estaría presente y lo cumplió.

Era evidente que Niurka tenía bastantes motivos por los cuales volver y lo dejó claro desde el primer momento, ya que no llegó en son de paz y hasta Héctor Sandarti y Jimena Gallego, salieron embarrados.

Los conductores iniciaron dándole la bienvenida a la cubana, pero a pesar del cálido trato con el que fue recibida, esto no la apantalló ni la detuvo a decir todo lo que tenía que exponer del programa incluso para insultar a Jimena frente a toda la audiencia.

“No es mi casa, en mi casa no me tratan tan mal. Tampoco digan que me quieren porque no me quieren, entonces seamos honestos”, dijo primero para luego expresarle a Gallego lo que pensaba de ella.

“Hablaste muy feo de mí, así que no seas hipócrita”, señaló.

Marcos también sostuvo lo que ya había declarado en otras entrevistas sobre su participación en el reality, de la que asegura fue muy manipulada por la producción para hacerla quedar mal.

“Ustedes editaron todo lo malo. Lo manipulan, deberían de dejárselo a la audiencia todo el tiempo y luego hacer sus ediciones”, señaló sobre el 24/7 del canal de YouTube, que en determinados momentos deja de transmitir lo que hacen en tiempo real los habitantes debido a que se trata de contenido exclusivo para las galas.

Y no se le olvidó hablar sobre la publicación que hizo Telemundo en la que invitaban a la gente a votar por ella para que fuera eliminada, algo que, según ella, le hizo corroborar que su salida fue orquestada. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

