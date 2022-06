Khloé Kardashian agradece en Instagram a su cirujano plástico por su ‘nariz perfecta’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Khloé Kardashian se siente muy feliz con cómo luce después de años de seguir un estricto régimen alimenticio, una intensa rutina de ejercicios y uno que otro “arreglito” con cirugías plásticas.

Así lo confesó la empresaria en su cuenta de Instagram al agradecer a su cirujano plástico por la “nariz perfecta” que ahora tiene.

La estrella cumplió 38 años a principios de esta semana y compartió una serie de buenos deseos de sus amigos y familiares que se reunieron para su gran día.

El cirujano plástico Raj Kanodia también se unió a las celebraciones, compartiendo una foto glamurosa de Khloé junto a una dulce felicitación.

Compartiendo el mensaje del doctor Kanodia, en el que escribió: “Deseándote otros cien años de salud, felicidad y éxito“, Khloé añadió: “Gracias por mi perfecta [emoji de nariz]”.

Después de los persistentes murmullos, Khloé confirmó durante el reportaje final de ‘Keeping Up With the Kardashians’ con Andy Cohen que se había hecho una rinoplastia. En ese momento, la estrella de la televisión afirmó que no lo había mantenido en secreto, sino que nadie le había preguntado si se había operado la nariz o no.

Al explicar su decisión de someterse al procedimiento, la socialité reflexionó sobre las especulaciones que giraban en torno a su aspecto, bromeando que se había sometido a un trasplante de cara completo.

“Todo el mundo dice: ‘¡Oh, Dios mío, se ha hecho su tercer trasplante de cara!’ Me he operado la nariz una vez. Todo el mundo se molesta de por qué no hablo de ello, pero la realidad es que ¡nadie me había preguntado nunca! Eres la primera persona que me pregunta en una entrevista sobre mi nariz”, dijo Khloé en ese momento.

Esa no fue la primera vez que la estrella habla sobre su aspecto. En varias ocasiones, ha revelado abiertamente las inseguridades que sentía por su figura.

“Cuando el programa empezó, era muy segura. Luego, durante las dos primeras temporadas, me sentí insegura por las opiniones públicas sobre mí“.

Khloé añadió que tuvo “una buena racha de seguridad”, pero que se dio cuenta de que eso había cambiado: “Recientemente me he vuelto insegura de nuevo. Así que supongo que va y viene. Unas veces está arriba y otras abajo”.

