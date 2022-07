Alexa Dellanos enseñó más de la cuenta, al sentarse arriba de la mesa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alexa Dellanos se fue de fiesta. Se llevó su bolso prada brillante, el cual combinó con un mini vestido negro. Todo en ella era brillo y sensualidad, pero parece que subió la piernita más de lo debido cuando se sentó sobre la mesa y enseñó lo que no quería que se viera, porque en las siguientes imágenes tuvo el tino de poner su mano entre las piernas.

Por la pose y el ángulo de la cámara se le vio el inicio de su ropa íntima, y parece que debajo del vestido negro, la modelo llevaba un conjunto de ropa interior de color blanco. Ahora no sabemos bien si lo que ahí se ve es el inicio de un ligero o un hilo dental con encaje.

En horas previas la modelo salió a la calle con un top blanco, ajustadísimo. Debajo parecía no llevar ropa íntima y por esto la silueta de sus senos se veía a la perfección. Eso sí, más allá de los senos, lo que llamaba la atención de su pose era la diminuta cintura que ahora tiene. Parece que es aún más pequeña que la de Kylie Jenner o incluso más chica que la de Kim Kardashian. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Muchos creen que por las últimas imágenes de Alexa Dellanos, la joven hija de Myrka Dellanos se ha realizado un nuevo retoque en el rostro porque su nariz luce distinta y así también su rostro se ve diferente. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

