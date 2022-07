¿Cuál será el próximo participante que abandone ‘La Casa de los Famosos’?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Entre Salvador Zerboni, Daniella Navarro y Rafael Nieves está el próximo eliminado de ‘La Casa de los Famosos’. Los televidentes del programa deberán elegir entre ellos a quién desea salvar de que salga de la casa y votar a su favor.

En las redes sociales de Telemundo Realities los seguidores del programa se han manifestado al respecto con diferentes opiniones:

“En realidad me da igual quien se vaya”, “Lo siento pero como no quiero a ninguno de estos en la casa no votaré”, “No soy Team Rafael, pero quiero a Zerboni fuera. A votar por Rafael”, “No voto porque no quiero que se salga nadie de ellos”, “A votar para que se quede el menos malo Rafa por mi que saquen a Daniella y a Zerboni”, “Mi voto es por Rafa”, “Fuera daniela” y “Adios Daniela” son algunos de los comentarios que destacan.

Toni Costa, actual líder de ‘La Casa de los Famosos’ salvó a Ivonne Montero de la eliminación. Esta situación también generó diversos comentarios en las redes sociales:

“Bravo Toni , muy buena decisión”, “Waoo Que novedad todo mundo lo sabía”, “NOOOOOOO LO PEOR DE LA NOCHE”, “Muy bien tony, la única que vale la pena es ivon los otros tres que se larguen juntos”, “Buena decisión entre ellos dos han llevado buena relación sin ningún roce así que me pareció bien esta salvación con mucha lógica”, “Saben y él no lo hace por qué quiere lo hace porque sabe que si no lo hace lo crucifican” y “Yvonne y Tony siempre han tenido una buena relación”, dijeron en las redes sociales.

Las dos últimas eliminaciones de ‘La Casa de los Famosos’ tuvieron como protagonistas a Niurka Marcos y Osvaldo Ríos, a quienes los televidentes quieren fuera del show, de acuerdo a lo que manifestaban a través de las redes sociales mediante sus comentarios en diversas publicaciones de Instagram.

