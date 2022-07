Salvador Zerboni lleva la desventaja en las votaciones y podría ser el octavo eliminado de ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Quedan pocas horas para que la gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos’ de comienzo y son tres habitantes del cuarto morado los que entrarán al SUM.

Las votaciones que darán a conocer el nombre del octavo expulsado continúan abiertas, pero una tabla preliminar se ha revelado y Salvador Zerboni se posiciona con el porcentaje más bajo entre Rafael Nieves y Daniella Navarro.

La información viene del perfil de Instagram @lcdlf2_vip e indica que en tiempo real Daniella lleva la delantera con el 37.35%, le sigue Rafael con 33.07% y Salvador podría ser el eliminado al obtener solo 29.57% de los votos del público.

Esto, además, ha sido respaldado por la publicación que ha hecho @lacasadelosfamosos.tv en la que se anuncia a Zerboni como el posible expulsado por llevar la desventaja del 3%, aunque especificando que todo podría cambiar en las próximas horas.

“Todo parece indicar que Zerboni es el eliminado del día de hoy. Lleva la desventaja del 3%. Todo puede cambiar en las votaciones de la gala del día de hoy, puede que se vaya Zerboni o puede que se vaya Rafael”, señala el post al que de inmediato reaccionaron los fans del reality de Telemundo.

“Votos masivos mañana en la gala para Zerboni”, “Yo no quiero que se vaya ninguno de los tres, pero uno tiene que salir”, “Zerboni se queda, no le podemos dar el gusto a los azules”, “Siento que Zerboni le da mucha más vida a la casa que Rafa”, “No creo que la diferencia entre Rafa y Zerboni sea esa, más bien es entre Daniela y Zerboni, porque en todas las encuestas el favorito es Rafa, pero para no salir y si es verdad lo que tú dices NUEVAMENTE HAY FRAUDE”, “Voy a favor de Daniella. Pero no quiero que ninguno se vaya esta vez”, comentaron algunos. View this post on Instagram A post shared by La Casa de Los Famosos (@lacasadelosfamosos.tv)

Algo aquí seguro es que Daniella regresará del SUM y la salida sólo la disputan Rafael y Zerboni. Desde la semana pasada, el público ya mostraba inclinación por salvar a la actriz venezolana y se mantuvo con el porcentaje más alto entre sus dos compañeros.

Daniella, Salvador y Rafael quedaron nominados después de que Toni Costa otorgara la salvación a Ivonne Montero y de que La Jefa les anulara sus votos por haber hecho un complot.

Sigue leyendo: ‘LCDLF2’: Conoce quién lleva la delantera en las votaciones para la siguiente eliminación

– Daniella Navarro dice en La Casa de los Famosos: “Alguien está deseando mis nalguitas”; Zerboni y Rafa la ignoran

– Toni Costa recibe presión para decidirse por un bando, ¿el cuarto azul o el morado?

– Toni Costa no dudó en mencionar a Adamari López cuando le pidieron contar el momento más romántico de su vida