Toni Costa recibe presión para decidirse por un bando, ¿el cuarto azul o el morado?

Con la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ casi en la recta final, a los habitantes les comienza a inquietar más lo que se avecinará en las siguientes nominaciones.

Para eso los que conforman el cuarto azul creen que ha llegado la hora de que Toni Costa elija a qué bando le entregará su lealtad y decidieron encararlo para que delibere de una vez por todas de qué lado estará: ¿con el cuarto azul o el morado?

“Tenemos una guerra. Si tu dices ‘tienen una guerra’ y no ‘tenemos’, yo ahí tengo un problema enorme. Te lo estoy diciendo en la cara”, le señaló Nacho Casano a Toni durante una conversación frente a todos sus compañeros del team azul.

“La guerra viene de mucho antes. Si por eso me vas a crucificar, allá vosotros. Yo no tengo por qué unirme a una guerra que yo no he provocado”, contestó Costa con firmeza.

El ex de Adamari López se ha mantenido neutral desde un inicio diciendo que tomaría como principal razón para nominar las faltas de respeto. Sin embargo, el hecho de que no demuestre al 100% su apoyo a uno de los bandos ha provocado que lo presionaran para que por fin se decida.

“Yo simplemente he fluído. Se ha dado así. Yo no entré con la idea de hacer grupo. Soy de llevarme bien con todo el mundo y lo siento si no tengo el compromiso que esperáis”, continuó defendiéndose. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

Su estrategia de jugar de manera individual incluso ha sido motivo para que lo vieran como una opción para nominarlo, aunque por lo menos por esta semana eso no será posible, ya que ganó la prueba del líder lo que significa no tener ningún riesgo de ser eliminado.

“Bravo Toni. Mis respetos de mantenerte en tu posición, firme”, “Muy bien hablado Toni. Sus principios no los cambia nadie. Muchas bendiciones. Eres un gran ser humano”, “Vamos Toni eres transparente y auténtico”, “Pobrecito Toni y qué bajas son estas personas, de verdad”, “Definición de tener carácter. Exponer su punto inteligentemente, sin alterarse y dándole cátedra de convivencia”, fue lo que opinaron los fans en las redes.

