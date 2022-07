Subway actualiza su menú y tendrá sándwiches gratis el 12 de julio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Subway presenta su nuevo menú “Subway Series” para todos sus restaurantes en Estados Unidos. Para celebrarlo, la cadena de restaurantes estará regalando hasta un millón de sándwiches de 6 pulgadas.

El nuevo menú con 12 sándwiches se divide en cuatro categorías (Cheessteaks, Italianos, Chicken y Clubs) que constan de tres sándwiches cada una.

Cheesesteaks: 1. The Philly; 2. The Outlaw; 3. The Monster

Italianos: 4. Carnes Supremas; 5 Bella Mozza, 6. El Jefe

Pollo: 7. The MexiCali, 8. The Great Garlic; 9. The Champ

Clubes: 10. All-American Club; 11 Subway Club; 12. Turkey Cali Club

El Monster es uno de los sándwiches destacados del nuevo menú, está repleto de bistec jugoso, tocino crujiente, queso cheddar Monterey, pimientos verdes y cebollas rojas, servidos en pan italiano artesanal y cubierto con Peppercorn Ranch.

Los clientes podrán ver el menú renovado en el tablero de los restaurantes Subway de Estados Unidos a partir del martes.

Con la introducción del nuevo menú, además de resaltar los ingredientes renovados de la marca, la cadena pretende simplificar las opciones y facilitar los pedidos de los clientes. Aunque también se pueden elegir opciones personalizadas.

En lugar de elegir los ingredientes y aderezos durante el proceso de pedido, los clientes simplemente dicen un número o nombre de sándwich y seis pulgadas o un pie de largo.

“Cada una de las recetas de sándwiches de Subway Series saca lo mejor de Subway…”, asegura la cadena de restaurantes en un comunicado. Se indica que expertos han diseñado un equilibrio de proteínas, queso, salsas y verduras frescas “para maximizar el sabor y el antojo”.

Para celebrar el lanzamiento del nuevo menú, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. del 12 de julio, Subway ofrecerá gratuitamente un millón de sándwiches de 6 pulgadas de Subway Series en los restaurantes del país.

Subway considera el lanzamiento de Subway Series como la “actualización de menú más importante en sus casi 60 años de historia”.

Subway Series es la renovación de Eat Fresh Refresh lanzado el verano pasado y que a decir de Trevor Haynes, presidente de Subraya para Norteamérica, sentó las bases para construir un Subway mejor.

Según Restaurant Business, Subway había estado luchando por crecer desde 2014, cuando tenía 27,000 unidades: “La cadena ha cerrado 6.000 locales desde entonces y también ha enfrentado problemas entre sus franquiciados”.

