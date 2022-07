Murió baleado mientras bailaba en calle de Nueva York: abuelo de 62 años

John Edwards murió frente a sus vecinos al ser alcanzado por una bala perdida mientras celebraban el Día de la Independencia afuera de su edificio residencial en El Bronx (NYC).

Edwards, de 62 años, falleció herido en el pecho en los brazos de su mejor amigo en una acera del vecindario Belmont, mientras los vecinos intentaban en vano salvar su vida.

62-year-old Bronx man killed during terrifying spate of gun violence that saw 11 people shot citywide in the final hours of the Fourth of July holiday was innocent bystanderhttps://t.co/bp88330pah — New York Daily News (@NYDailyNews) July 5, 2022

“Estábamos aquí pasando el rato”, dijo al Daily News su amigo Cesar Lebrón, de 42 años, señalando al día siguiente la escena donde una fiesta se convirtió en una tragedia. “Era una persona encantadora. Era genuino y todo el mundo lo amaba”.

“Era parte de la comunidad, tratando de detener la violencia de las pandillas”, dijo su hijo John Dixon, de 40 años.

El veterano del ejército se convirtió en daño colateral cuando un pistolero abrió fuego contra otros dos hombres que quedaron heridos por la lluvia de balas, ambos tratados en el Hospital St. Barnabas, la misma instalación donde Edwards fue declarado muerto.

Según la policía, Edwards estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado cuando un pistolero abrió fuego desde un Ford Taurus blanco alrededor de las 10:30 p.m. del lunes. Momentos antes Edwards estuvo bailando mientras los residentes locales se reunían afuera en las últimas horas del fin de semana largo.

Los heridos fueron un joven de 23 años que recibió un disparo en la pierna derecha y uno de 26 herido en el brazo derecho, dijo la policía. Las autoridades dijeron que están buscando al menos a tres personas en relación con el tiroteo, cuya causa se desconoce.

“Simplemente no lo creo”, dijo llorando un vecino que era amigo cercano de Edwards. “Él te ayudaría. No vas a encontrar a otra persona como él”.

NYPD publicó anoche un video que muestra tres disparos desde una ventana del lado del pasajero mientras el automóvil avanza por la cuadra. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales. 🚨WANTED for a HOMICIDE: On 7/4/22 at 10:26 PM, in front of 2431 Prospect Ave in the Bronx, the suspects inside an SUV pulled up alongside a group of individuals and fired several shots, killing one person & injuring two others. Any info? DM @NYPDTips or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/ErqDc48bJV— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 6, 2022

La policía de Nueva York informó que 21 personas recibieron disparos, dejando tres muertos en 14 tiroteos durante el Día de la Independencia. Previamente, del viernes al domingo hubo un repunte de 60% en los tiroteos en Nueva York.

Luego del auge de violencia armada en 2020 y 2021 particularmente entre jóvenes miembros y/o víctimas de pandillas, el 2022 sigue con la misma tendencia, poniendo un gran reto al nuevo alcalde Adams, quien desde que asumió el cargo en enero ha encontrado obstáculos dentro de su propio partido demócrata y líderes de “Black Lives Matter” (BLM) para enfrentar la crisis.