Subway regalará hasta 1 millón de sandwiches por lanzamiento de menú de “Serie Subway”

Los restaurantes Subway presentaron la “Serie Subway”, una línea de 12 sándwiches exclusivos que podrán ser ordenados por nombre o número, para elegir combinaciones de carne, queso, verduras, salsa y pan recién horneado, lo que permitirá a los consumidores explorar nuevas opciones personalizadas.

Para celebrar la actualización de menú más significativa en sus casi 60 años de historia, Subway invita a los estadounidenses a experimentar estos sándwiches exclusivos el 12 de julio, ya que regalará hasta un millón de sándwiches de la serie Subway.

La nueva Serie Subway comenzó el verano pasado con Eat Fresh Refresh, que introdujo más de 20 ingredientes nuevos y renovados en su menú. Desde entonces, el equipo de expertos culinarios de Subway pasó más de un año aplicando seis décadas de experiencia en sándwiches y probando cientos de recetas para crear los 12 sándwiches que ganaron un lugar codiciado en el menú de “The Subway Series”.

Subway también ha introducido un nuevo menú y un sistema que facilita que los clientes hagan sus pedidos. En lugar de elegir sus ingredientes y aderezos durante el proceso de pedido, los invitados simplemente dicen un número o nombre de sándwich y eligen seis pulgadas o un pie de largo.

Si bien los clientes aún pueden pedir su clásico personalizado, Subway alienta a los fanáticos de todo Estados Unidos a probar las nuevas propuestas. El 12 de julio, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m., hora local, se ofrecerán hasta un millón de subs gratuitos de la serie Subway de 6 pulgadas en todo el país.

Los invitados tendrán la oportunidad de visitar una ubicación de Subway participante durante este período de tiempo y elegir un sándwich gratis de los 12 nuevos sándwiches de la serie Subway.

“La Serie Subway es la empresa más ambiciosa en la historia de la compañía, ya que estamos cambiando el modelo de casi 60 años que ayudó a hacer de Subway un fenómeno global“, dijo Trevor Haynes , presidente de Subway para Norteamérica . “Eat Fresh Refresh del verano pasado sentó las bases para construir un Subway mejor, y ahora la serie Subway mejora toda la experiencia de los huéspedes de Subway, prueba de que continuamos mejorando y mejorando. su creación personalizada, hay más razones que nunca para hacer de Subway su destino gastronómico”.

El menú de la Serie Subway se divide en cuatro categorías con tres sándwiches cada una:

– Cheesesteaks: #1 The Philly, #2 The Outlaw, #3 The Monster

– Italianos: #4 Carnes Supremas, #5 Bella Mozza, #6 El Jefe

– Pollo: #7 The MexiCali, #8 The Great Garlic™, #9 The Champ™

– Clubes: #10 All-American Club, #11 Subway Club®, #12 Turkey Cali Club

