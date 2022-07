Kim Kardashian dice que en el rostro se ha puesto sólo un poco de botox y nada de infiltraciones, ¿le creemos?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Muchas celebridades se resisten a admitir que se han hecho ‘retoques’ estéticos, pero en el caso de las mujeres Kardashian-Jenner resulta inútil negar lo evidente porque el reality de su familia ha documentado los cambios que se han producido en su aspecto físico -bien sea por el paso del tiempo o por sus visitas al cirujano plástico- desde el 2007.

Como modelo de pasarela, Kendall se enorgullece de que su belleza sea según ella cien por cien natural; Kylie Jenner, su hermana menor, sí que acabó confesando eventualmente que había aumentado el tamaño de sus labios y se había hecho otros tratamientos no invasivos en el rostro. Khloé también confirmó recientemente que se había operado la nariz cuando ya era un secreto a voces y Kourtney nunca ha ocultado que se puso implantes de pecho con 21 años, aunque ahora se arrepiente enormemente.

Queda por tanto Kim Kardashian, la más famosa de todas, que se ha pasado la última década repitiendo que su célebre trasero es fruto de una genética afortunada. ¿Pero y su rostro? Muchos afirman que sus facciones no son las mismas que cuando se hizo famosa por la filtración de un vídeo sexual que grabó con su entonces novio Ray J y ahora ella por fin ha accedido a responder a todas las preguntas indiscretas sobre lo que se ha hecho -o no- en la cara.

“Me he puesto un poco de Botox, pero a decir verdad, me he calmado mucho con eso. Nada de infiltraciones”, ha prometido en una entrevista a la revista Allure. “Nunca me he puesto infiltraciones, ni en las mejillas ni en los labios. Tampoco he usado extensiones de pestaña. Nada de eso. De hecho, ahora mismo solo llevo puesto un poco de máscara de pestañas”.

Que no se haya operado el rostro no significa que no le otorgue mucha importancia a su aspecto. Kim no trata de negar lo evidente porque sabe que ella se preocupa mucho más de lo normal por proyectar la mejor imagen posible a pesar de que como madre trabajadora y estudiante de derecho le cuesta encontrar tiempo para sí misma: “Me hago mis tratamientos de belleza por la noche. Mientras los demás duermen, yo me doy sesiones de láser”, ha bromeado.

