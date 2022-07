Celebridades declaran que el 4 de julio está “cancelado” tras la anulación de Roe vs. Wade

Estrellas de distintos ámbitos acudieron a las redes sociales para conmemorar el 4 de julio, sin embargo, sus publicaciones no fueron del todo alegres y optaron por usar el día para hablar sobre la reciente decisión de la Corte Suprema de revocar Roe vs. Wade y devolver el derecho al aborto a los estados.

Kim Kardashian, Katy Perry, la actriz Jessica Chastain, entre otras celebridades, señalaron la ironía de celebrar el Día de la Independencia del país cuando a las mujeres no se les permite la libertad de elegir y tomar decisiones sobre sus propios cuerpos.

“Feliz Día de la ‘Independencia’ de parte mía y de mis derechos reproductivos”, escribió Chastain en su post agregando una foto de ella mostrando ambos dedos medios a la cámara.

“El 4 de julio ha sido cancelado debido a la escasez de Independencia. Atentamente, Mujeres”, compartió Kim en respuesta a la histórica decisión de 1973 que fue anulada el pasado 24 de junio.

La actriz y activista Jameela Jamil, que ha sido una de las mayores críticas de las hermanas Kardashian-Jenner en los últimos años, está de acuerdo por una vez con ellas porque la independencia no se aplica, en su opinión, “a quienes tienen un útero”.

“Día de la Independencia, a menos que tengas un útero. Entonces vete a la mierd* y no nos importa si mueres o si descarrilamos toda tu vida”, redactó en sus redes.

Mientras tanto, Katy Perry usó una de las letras de su canción Firework para transmitir sus sentimientos: “’Baby, you’re a Firework’ es un 10, pero las mujeres en los EE.UU. tienen menos derechos que una verdadera bengala”, tuiteó.

“Baby you’re a firework” is a 10 but women in the US have fewer rights than an actual sparkler smh— KATY PERRY (@katyperry) July 4, 2022

La actriz de ‘New Girl’, Zooey Deschanel, también saltó y compartió una publicación en Twitter luciendo una camiseta con ‘Pro Roe 1973’ impreso en el frente.

Lo habitual es que cada año por estas fechas las cuentas de Instagram de los famosos se llenen de fotografías y videos de las fiestas que organizan con motivo del aniversario de la nación, pero ese tipo de publicaciones han brillado por su ausencia. For when you want to wish America a happy birthday, but also want her to do better ⬇️



To quote RBG, “The decision whether or not to bear a child is central to a woman’s life, to her well-being and dignity. It is a decision she must make for herself.” pic.twitter.com/zpZwkGMHN1— zooey deschanel (@ZooeyDeschanel) July 4, 2022

