Martha Stewart está esperando que mueran sus amigas para salir con sus esposos

Si algo ha demostrado al mundo la serie ‘Grace Frankie’ es que la vida amorosa o sexual de una persona no se acaba pasados los 80. La empresaria y gurú de cocina Martha Stewart, por ejemplo, sigue interesada en encontrar novio y tiene citas a menudo, aunque la suerte rara vez le sonríe.

En el último mes, la empresaria ha caído rendida ante de dos hombres diferentes. Uno de ellos, en concreto, le parece tan atractivo como encantador, pero desagraciadamente no puede hacer nada al respecto porque está casado con la madre de un buen conocido suyo.

Su gran problema es que solo conoce hombres a través de su círculo de amigas, y en la gran mayoría de ocasiones se trata de sus esposos. En el fondo no le han faltado oportunidades de iniciar un romance secreto con alguno de ellos, pero esa es una línea que no está dispuesta a cruzar.

“Nunca he sido una destroza hogares, jamás. Y me he esforzado al máximo para no serlo a pesar de que puede haberlo hecho. Y nunca acepté”, ha lamentado en el podcast ‘Dear Chelsea’.

Sin embargo, existe una posible laguna en ese código moral que le impide interponerse entre un matrimonio. Aunque ella no está dispuesta a convertirse en ‘la otra ‘, lo que no le importaría lo más mínimo sería salir con un viudo. De hecho, no puede evitar fantasear con el fallecimiento de algunas de sus conocidas porque sabe que su esposo sería un gran partido.

“Puede que se mueran. A menudo pienso: ‘Dios mío, ¿por qué no puede morirse esa persona?’. No digo que suceda de una manera dolorosa, sino que sencilla suceda”, ha admitido.

