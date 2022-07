Lamentable: Fede Valverde y su pareja, fueron drogados y robados en Ibiza

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las vacaciones de los futbolistas de cada club del viejo continente, han llegado a su fin y cada uno de ellos se han incorporado a sus respectivos equipos, En esta oportunidad, el centrocampista uruguayo Fede Valverde no la pasó muy bien en su tiempo de descanso, debido a que fue victima de un robo en Ibiza, luego de haber sido drogado; junto a su esposa Mina Bonino.

Según pudo contar la periodista de 28 años, ambos compartieron increíbles días en Ibiza junto a sus amigos y familiares. Aunque el pasado 25 de junio será una fecha que ambos van a querer olvidar por el resto de sus vidas.

“No podía ni moverme, me daba vueltas todo. Le dije a Fede que bajara a Benicio porque me sentía muy mal y no podía levantarme, pero pensé que era porque estoy en mal estado físico, no sé”, escribió la periodista en sus redes.

Los hechos ocurrieron en la Isla Pitiusa y la misma Mina Bonino se encargó de unir todos los elementos necesarios para conseguir al verdadero culpable o la razón de todo lo acontecido. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados para el entorno del futbolista del Real Madrid.

“Los cocineros me dicen en ese momento que había solo una llave y que se la iban a llevar para el otro día volver a hacer el desayuno y no molestar“, prosiguió Mina Bonino.

Asimismo, este no fue el único percance que vivieron ambas celebridades, sino que también no se explican como la comida tenía pequeñas muestras de infinidades de narcóticos que a su vez, ocasionaron que ambos perdieran la conciencia.

“Los análisis mostraban si tenía cocaína, marihuana, éxtasis, anfetaminas o antidepresivos en sangre. Todo muy sutil para que nos desvalijen la casa y no me entere, rey. Pasamos nuestro primer día en el hospital. Vomitada por mi amiga y robada por algún conocido que me vio dormir en pelotas y es lo que más me perturba”, finalizó la periodista de 28 años.

De esta manera, las vacaciones de Fede Valverde y su familia quedaron empañadas por un lamentable suceso que para muchos han ocasionado que tanto el uruguayo, como su pareja; decidieran ponerle fin a su vinculo con la inmobiliaria de la Isla Pitiusa.

