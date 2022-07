Hija de Niurka Marcos volvió a ingresar al quirófano para que le realizaran “unos cambios” en su rostro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Romina, hija de Niurka Marcos, el pasado lunes le realizaron unos retoques en su rostro. Sin embargo, al momento de anunciar la noticia a través de sus historias en su cuenta personal de Instagram agregó que no daría detalles del lugar donde quería mejorar su apariencia. A su vez, agregó que se sentía muy alegre antes de someterse a otra operación.

“Hoy me voy a operar y ya sé ustedes se van a quedar así que ‘ay tú así de la nada te operas’. Bueno pues no, ya lo sabía yo desde antes nomás que no les había contado. Pero sí, les quiero contar porque saben que yo no tengo absolutamente nada que ocultar”, dijo a través de sus redes sociales.

Romi, como también se hace llamar, siempre ha sido muy abierta con todo aquello que se vincule a su vida personal. La mayoría de las veces notifica lo que hará sin importar el qué dirán de los demás.

“Me voy a hacer unos cambios, eso sí no se los voy a decir, hasta después les voy a decir de qué. Pero estoy muy feliz, estoy muy emocionada”, manifestó la hija de la vedette.

Resaltó que siempre ha existido una gran diferencia de como las personas se deberían aceptar a los posibles cambios que se deseen hacer, bien sea por una cirugía estética, debido a que muchas de las transformaciones deben ser realizadas por especialistas.

“Recuerden siempre que el amarte, el aceptarte no está peleado con hacerte cambios o verte como te gustaría verte. Lo que sí no puedes permitir es pensar que los cambios físicos van a hacer que tu vida se arregle de alguna manera. Eso no pasa. Hay que trabajar en nuestras emociones, en nosotros y a la par también hacer las cosas que nos hagan sentir mejores”, añadió. .@romimarcoss se sometió a una cirugía estética. pic.twitter.com/zQlUWbEgOs— Cindy Quevedo (💸,💸) (@ciindyq_) July 12, 2022

Horas más tarde de su operación, en esta caso una rinoplastia, la cantante publicó a través de sus historias lo que fue el proceso quirúrgico, al tiempo que agradeció por todos los mensajes que le enviaron. También indicó que será el próximo jueves cuando deba asistir a la consulta para evaluar su proceso.

Te puede interesar:

· ¿Se enamoró? Niurka Marcos le envió un enternecedor mensaje a Juan Vidal y el romance podría continuar

· ¿Regresará? Niurka Marcos manifestó su alegría tras existir una presunta posibilidad de volver a ‘La Casa de los Famosos’

· ¿Diferencias por la religión? Alicia Machado rechaza las presuntas amenazas de Niurka Marcos